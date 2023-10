El director general de Urbanismo del Ayuntamiento de Oviedo, Jorge Fernández-Mier ha invitado a los funcionarios de licencias a "reflexionar" sobre "la trascendencia" que su trabajo tiene "en la creación de las condiciones óptimas para el desarrollo económico", invitándoles a "remover todos los obstáculos" que pueden impedir "el pleno desarrollo económico" de la ciudad

Fernández-Mier remitió el pasado sábado un correo electrónico a todos los funcionarios de este departamento en el que les insta a tener este papel en cuenta después de que trascendiera el atasco de la licencia para los nuevos cines de Foncalada o las "trabas burocráticas" que han hecho que Telecom México no se instale en Oviedo.

El documento, al que ha tenido acceso Europa Press, no pretende ser "un reproche", según el alto cargo municipal, sino que es "una invitación a la reflexión" sobre su trabajo, que "no es otro que velar por el interés general, sin orillar que este mandato también supone remover todos los obstáculos que impiden el pleno desarrollo económico de nuestro municipio, y como expresión esencial de este, la implantación y expansión de actividades económicas".

"Sin actividades con potencialidad de generación de empleo y riqueza, los chavales recién salidos de la Universidad seguirán teniendo que emigrar, en contra de su voluntad, de la región que les vio nacer", indica el director general en su misiva.

Sin ánimo de "asumir la responsabilidad" de todas estas cuestiones, "ni mucho menos" trasladarla a los funcionarios, Fernández-Mier ha invitado a sus trabajadores a "no desdeñar" su "relevante rol" en todo ello. "Oviedo, con más de 5.000 millones de euros, es el municipio que más aporta al PIB regional, y todas las actividades que generan esa riqueza pasan, y continuarán pasando, de un modo u otro, por las manos de todos los que figuráis como destinatarios de este correo", enfatiza.

El director general de Urbanismo reconoce en su escrito que es "complicado" tratar con "determinados técnicos o promotores", así como que "en demasiadas ocasiones" se les culpa "injustamente" de problemas que los funcionarios no generan. También traslada que los tribunales de justicia "no ponen las cosas fáciles" porque "cada vez son más exigentes" con su trabajo.

"Os confieso que en los expedientes que me toca informar y resolver directamente (modificación de la ordenanza de terrazas, prórroga del aparcamiento de la Plaza de la Escandalera, convenio de la fábrica de La Vega o convenio para la adquisición del Calatrava, por citar solo cuatro ejemplos) también siento un cierto reparo a la hora de dar al botón de 'aprobar' en Firmadoc, y no me cuesta reconocer que, supongo que como a todos vosotros, al hacerlo, a veces se me pasa por la cabeza el fugaz pensamiento de si estaré acertando con lo informado", reconoce.

No obstante, Fernández-Mier ha dicho a sus trabajadores que, "por muy injusto e ingrato que resulte", esto no puede llevarles a "perder de vista el verdadero y único motivo" de su trabajo, que es "velar por el interés general".