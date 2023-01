El director james cameron y la estrella tom cruise son desairados por los premios oscar

Por Dawn Chmielewski

LOS √ĀNGELES, 24 ene (Reuters) - El √©xito de "Avatar: La forma del agua" en la taquilla no se tradujo en un reconocimiento de la industria al director James Cameron, ya que los miembros de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematogr√°ficas no lo nominaron el martes en la categor√≠a de mejor director, en uno de los desaires m√°s notables de los premios Oscar.

El actor Tom Cruise, otra estrella de la taquilla, fue omitido en las nominaciones en la categor√≠a de mejor actor, a pesar de que su rol protag√≥nico en "Top Gun: Maverick" cautiv√≥ al p√ļblico.

Sin embargo, ambos filmes están en la lista de 10 nominados a mejor película, junto a producciones tan populares como la cinta biográfica "Elvis" y la comedia de aventuras multiversales "Everything Everywhere All at Once".

En un intento por seguir siendo relevante para el p√ļblico m√°s joven, la Academia ampli√≥ el n√ļmero de nominados a mejor pel√≠cula a 10 hace m√°s de una d√©cada y ha nominado a filmes de √©xito comercial, rompiendo con una historia de honrar a las producciones y actuaciones que sus miembros consideran que exhiben m√©rito cinematogr√°fico.

Otro notable desaire en la lista de mejores películas fue "Babylon", la ambiciosa oda al viejo Hollywood del director de "La La Land", Damien Chazelle. Sus estrellas Margot Robbie y Brad Pitt también quedaron fuera de las listas de nominados.

Los premios Oscar han sido criticados en a√Īos anteriores por la falta de diversidad entre los nominados, lo que motiv√≥ una iniciativa para ampliar el n√ļmero de miembros de la Academia.

Este a√Īo, ninguno de los nominados a mejor director es mujer.

Viola Davis, aclamada por su interpretación en "La mujer rey", fue ignorada en la categoría de mejor actriz, en la que sorpresivamente figuraron nominadas como Andrea Riseborough, que interpretó a una adicta en "To Leslie"

Danielle Deadwyler tampoco fue nominada por su interpretaci√≥n de Mamie Till-Mobley, madre de Emmett Till, el joven de 14 a√Īos que fue secuestrado y linchado por supremacistas blancos en 1955, en la pel√≠cula "Till".

Taylor Swift, una de las artistas discogr√°ficas de m√°s √©xito en la actualidad, tambi√©n fue desairada por la Academia. Su canci√≥n "Carolina", de "Where the Crawdads Sing", no fue incluida en la lista del premio a mejor canci√≥n original. Lady Gaga y Rihanna fueron nominadas por "Hold My Hand" y "Lift Me Up". (Reporte de Dawn Chmielewski en Los Angeles; Editado en Espa√Īol por Ricardo Figueroa)

