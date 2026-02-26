El director surcoreano Park Chan-wook presidirá este año el jurado del Festival de Cannes

El surcoreano Park Chan-wook, director de 12 largometrajes, entre ellos "Oldboy: cinco días para vengarse", fue nombrado presidente del jurado de la 79.ª edición del Festival de Cannes, que se celebrará en mayo, anunciaron el jueves los organizadores.

"Park Chan-wook y su jurado designarán la Palma de Oro 2026, que sucederá a la del iraní Jafar Panahi, entregada el año pasado por Juliette Binoche a 'Un simple accidente'", anunció el Festival en un comunicado, al destacar "una primicia para el cine coreano".

"Estoy deseando vivir esta doble cautividad voluntaria con los miembros del jurado", aseguró Park Chan-wook, citado en el comunicado.

"En esta época de odio y división, creo que el simple hecho de reunirnos en una sala de cine para ver una película juntos, sincronizando nuestras respiraciones y nuestros latidos, permite crear una solidaridad conmovedora y universal", añadió el director, productor y guionista de 62 años.

Siempre entre varios géneros, pero fiel a los universos oscuros e inquietantes, su cine es "el de todas las audacias: argumentales, estilísticas, morales", elogió el Festival de Cannes.

Park Chan-wook alcanzó fama internacional con "Oldboy: cinco días para vengarse", que recibió Gran Premio del Jurado en Cannes en 2004.

Adaptada de un manga de culto, esta segunda parte de una trilogía oscura y sangrienta sobre la venganza aborda las desigualdades sociales, un tema recurrente en el cine coreano.

Otras dos de sus películas también han sido premiadas en la Croisette: entre el romance y los vampiros, "Sed de sangre" recibió el premio del jurado en 2009, y "La decisión de partir", un thriller de romance negro, fue galardonada con el premio a la mejor dirección en 2022.