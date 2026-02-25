El discurso del Estado de la Unión da a Trump una oportunidad de defender su política exterior

WASHINGTON (AP) — El discurso sobre el Estado de la Unión del presidente Donald Trump se inclinó en gran medida hacia los asuntos internos, pero también expuso ante los estadounidenses su argumento a favor de sus esfuerzos de política exterior, en un momento en que crece la inquietud sobre sus prioridades

El presidente celebró como algunas de sus mayores victorias haber mediado un frágil acuerdo de alto el fuego en Gaza y que su equipo haya logrado traer de vuelta a rehenes tomados por milicianos de Hamás, la captura del líder autocrático Nicolás Maduro en Venezuela y la presión a otros miembros de la OTAN para que aumenten el gasto en defensa. También volvió a advertir a Irán mientras refuerza el contingente de Estados Unidos en la región y sopesa si llevar a cabo una nueva acción militar contra Teherán

Las encuestas muestran que el público estadounidense está cada vez más preocupado por la economía, y la tarea de Trump el martes por la noche también consistía en abrirse paso entre el escepticismo creciente de que se mantenga fiel a su filosofía de “Estados Unidos primero” tras un año en el que su atención a menudo estuvo lejos de casa. Es un recelo que comparten algunos que antes se contaban entre los aliados más cercanos de Trump

Pero Trump intentó sostener que está adoptando la estrategia correcta al equilibrar las preocupaciones de política interna mientras utiliza el poderío militar de Estados Unidos cuando es necesario

“Como presidente, haré la paz donde pueda, pero nunca dudaré en enfrentar las amenazas contra Estados Unidos donde sea necesario”, afirmó Trump

El 61% de los adultos en Estados Unidos dijo que desaprueba cómo Trump está manejando la política exterior, mientras que el 56% afirma que Trump “ha ido demasiado lejos” al usar el ejército de Estados Unidos para intervenir en otros países, según encuestas del Centro AP-NORC para la Investigación de Asuntos Públicos realizadas a principios de este mes y en enero

A continuación, algunos momentos en los que Trump buscó explicar su estrategia de política exterior, 13 meses después de iniciado su segundo mandato

Por qué vuelve a hablar de atacar a Irán

Trump explicó a los estadounidenses por qué está considerando una acción militar, apenas ocho meses después de afirmar que los ataques de Estados Unidos habían “aniquilado” tres instalaciones nucleares iraníes críticas y habían dejado al “abusón de Oriente Medio” sin otra opción que hacer la paz

“Lo borramos y quieren empezar de nuevo", afirmó Trump. "Y en este momento otra vez están persiguiendo sus siniestras ambiciones”

“Estamos en negociaciones con ellos. Quieren llegar a un acuerdo, pero no hemos escuchado esas palabras secretas: Nunca tendremos un arma nuclear”, añadió

Más temprano el martes, el ministro iraní de Exteriores, Abbas Araghchi, escribió en X: “Nuestras convicciones fundamentales son absolutamente claras: Irán no desarrollará bajo ninguna circunstancia un arma nuclear”

Está previsto que los enviados de Trump, Steve Witkoff y Jared Kushner, se reúnan de nuevo el jueves en Ginebra con funcionarios iraníes

Pero el camino hacia un acuerdo parece incierto, ya que los clérigos autoritarios que gobiernan Irán dicen que sólo hablarán del tema nuclear. Estados Unidos e Israel también quieren abordar el programa de misiles balísticos de Irán y su apoyo a fuerzas armadas aliadas en la región, entre ellas Hezbollah, Hamás y los hutíes

Trump tiene dificultades para poner fin a la guerra en Ucrania

El martes también marcó el cuarto aniversario de la invasión rusa de Ucrania

En la campaña, Trump se jactó de que podría terminar la guerra en un día, pero le ha costado cumplir su promesa

Mencionó la guerra apenas de pasada en su discurso récord de 108 minutos

“La matanza y la carnicería entre Rusia y Ucrania, donde mueren 25.000 soldados todos y cada uno de los meses”, dijo Trump, y reiteró que está trabajando para poner fin a la guerra

Funcionarios rusos y ucranianos negocian en conversaciones mediadas por Estados Unidos, pero están enfrentados en cuestiones clave como las exigencias rusas de que Kiev ceda territorio ucraniano que aún está bajo su control y quién se quedará con la central nuclear de Zaporiyia, la mayor de Europa

Trump parece ansioso por lograr un acuerdo de paz antes de las elecciones de mitad de legislatura en Estados Unidos pese a las dificultades. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, dice que la Casa Blanca ha fijado como fecha límite junio para el fin de la guerra y probablemente presionará a ambas partes para que la cumplan

Otra celebración sobre Maduro y atención en el hemisferio occidental

Trump volvió a celebrar la captura del líder venezolano el mes pasado en una audaz operación militar, y dijo que Estados Unidos “acaba de recibir de nuestro nuevo amigo y socio, Venezuela, más de 80 millones de barriles de petróleo”. El gobierno de Trump había dicho previamente que estaba orquestando el esfuerzo para vender un total de unos 30 a 50 millones de barriles de petróleo venezolano que habían quedado varados por un bloqueo parcial impuesto por el gobierno

Trump rindió homenaje a un piloto de helicóptero que resultó herido en la operación pero aun así logró completar la misión, e hizo una pausa para otorgarle la Medalla de Honor del Congreso

También presentó a un expreso político, Enrique Márquez, que fue liberado por el gobierno venezolano el mes pasado tras la operación de Estados Unidos. Fue candidato presidencial en las elecciones de 2024 y exmiembro del Consejo Nacional Electoral

“Esta fue una victoria absolutamente colosal para la seguridad de Estados Unidos”, se jactó Trump

La acción de Trump contra Maduro, sumada a una postura cada vez más agresiva en el hemisferio occidental destinada a eliminar el narcotráfico y la migración ilegal, preocupa a muchos en la región, aunque también ha ganado apoyo de algunos países más pequeños

Trump ha comparado la estrategia con la Doctrina Monroe, con su rechazo a influencias externas y la afirmación de la primacía de Estados Unidos en todo lo que el gobierno considera el “patio trasero de Estados Unidos”

Las fuerzas de Estados Unidos, por orden de Trump, han llevado a cabo decenas de ataques militares contra presuntas embarcaciones dedicadas al narcotráfico en el Caribe, han detenido petroleros sancionados y han endurecido el embargo a Cuba como parte de lo que el presidente denomina la “Doctrina Donroe”

“También estamos restaurando la seguridad y el dominio estadounidenses en el hemisferio occidental, actuando para asegurar nuestros intereses nacionales y defender a nuestro país de la violencia, las drogas, el terrorismo y la injerencia extranjera”, proclamó

Estrategia arancelaria tras el fallo de la Corte Suprema

Antes del discurso, el presidente se burló de los seis jueces —incluidos dos conservadores que él nombró en su primer mandato— que la semana pasada anularon su uso de una autoridad legal de 1977 que había citado para la mayoría de los aumentos arancelarios que impuso durante el último año tanto a amigos como a adversarios

En su discurso, adoptó un tono más mesurado y calificó la decisión como “un fallo desafortunado de la Corte Suprema de Estados Unidos”

Trump amenazó el lunes a países de todo el mundo para que respeten cualquier acuerdo arancelario que ya hayan aceptado

Cualquier país que quiera “jugar” con la decisión de la Corte Suprema, publicó Trump en redes sociales, se enfrentará a “un arancel mucho más alto, y peor, que aquel al que acaban de acceder recientemente”

"La buena noticia es que casi todos los países y corporaciones quieren mantener el acuerdo que ya hicieron”, señaló el martes. “El poder legal que tengo como presidente para hacer un nuevo acuerdo podría ser mucho peor para ellos y, por lo tanto, seguirán trabajando por el mismo camino exitoso que habíamos negociado antes de la desafortunada intervención de la Corte Suprema”

___

Los periodistas de The Associated Press Regina García Cano en Caracas, Venezuela, y Colin Binkley, Jonathan J. Cooper y Matthew Lee en Washington contribuyeron a este despacho

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa