El discurso nuclear de putin no debe impedir que la otan respalde a ucrania: stoltenberg

Por Andrew Gray

BRUSELAS, 30 sep (Reuters) - La "temeraria retórica nuclear rusa" de Vladimir Putin no debe disuadir a los miembros de la OTAN de prestar más ayuda militar a Ucrania, dijo el lunes a Reuters el jefe saliente de la OTAN, Jens Stoltenberg, en una entrevista.

Stoltenberg reaccionó así a una declaración de Putin la semana pasada en la que afirmó que Rusia podría utilizar armas nucleares si era atacada con misiles convencionales, y que Moscú consideraría cualquier asalto contra ella apoyado por una potencia nuclear como un ataque conjunto.

La advertencia de Putin se produjo mientras Estados Unidos y sus aliados deliberan sobre si deben permitir a Ucrania disparar misiles convencionales occidentales contra Rusia. Kiev dice que quiere permiso para atacar objetivos que forman parte del esfuerzo bélico de Rusia.

"Lo que hemos visto es un patrón de retórica nuclear rusa imprudente y mensajes, y esto encaja en ese patrón", comentó Stoltenberg, que cederá el liderazgo de la OTAN al ex primer ministro holandés Mark Rutte el martes después de una década en el cargo.

"Cada vez que hemos intensificado nuestro apoyo con nuevos tipos de armas -carros de combate, disparos de largo alcance o F-16- los rusos han tratado de impedírnoslo", dijo Stoltenberg a Reuters en la sede de la OTAN a las afueras de Bruselas.

"No lo han conseguido y también este último ejemplo no debe impedir que los aliados de la OTAN apoyen a Ucrania", indicó, señalando que la OTAN no había detectado ningún cambio en la postura nuclear de Rusia "que requiera cambios por nuestra parte".

Stoltenberg, ex primer ministro de Noruega, dijo que el mayor riesgo para la OTAN sería si Putin gana en Ucrania.

"Entonces el mensaje será que cuando usó la fuerza militar, pero también cuando amenazó a los aliados de la OTAN, entonces consigue lo que quiere y eso nos hará a todos más vulnerables", dijo. "En una guerra, no hay opciones sin riesgo". (Editado en español por Carlos Serrano)

Reuters