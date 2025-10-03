El disidente cubano José Daniel Ferrer acepta partir al "exilio" (carta)

El disidente cubano José Daniel Ferrer, preso por intentar participar en las manifestaciones del 11 de julio de 2021, anunció en una carta que está dispuesto a salir de Cuba, informó el viernes a AFP su esposa Nelva Ortega.

"Ante las constantes manifestaciones de la policía política para que nos fuéramos de Cuba, terminé aceptando la salida del exilio", indicó Ferrer, de 55 años, en una misiva fechada el 10 de septiembre en la prisión de Santiago de Cuba, donde se encuentra recluido.

Ferrer, fundador del movimiento Unión Patriótica de Cuba (Unpacu), es un defensor de la lucha pacífica por un cambio democrático en la isla. Fue puesto en libertad en enero en el marco de un acuerdo negociado con el Vaticano bajo el mandato del expresidente estadounidense Joe Biden, y vuelto a encarcelar en abril.

