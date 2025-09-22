El doble scull de Aleix García y Rodrigo Conde y el skiff de Esther Briz, a semifinales en el Mundial de Remo

MADRID, 22 Sep. 2025 (Europa Press) -

Los remeros españoles Aleix García y Rodrigo Conde, en doble scull, y Esther Briz, en skiff, avanzaron a las semifinales en los Campeonatos del Mundo de Remo, que se están disputando en Shanghái (China) hasta el próximo domingo.

Cara y cruz para el remo español en el Mundial de Shanghái, después de que dos de los cuatro botes que participaron en la segunda jornada del evento superaran la criba inicial y avanzaran a semifinales.

El primer bote en competir fue el doble scull femenino de Aina Cid y Virginia Díaz, que no pudieron pasar de la sexta plaza en las eliminatorias, por lo que disputarán la Final B el próximo viernes.

España se desquitó más tarde con el doble scull de Aleix García y Rodrigo Conde, segundos en la segunda serie de la modalidad para sellar el billete a semifinales.

Eso sí, el catalán y el gallego, líderes al paso por el primer 500 y segundos clasificados desde entonces, tuvieron que apretar en el tramo final para no verse superados en los últimos metros.

Ya en cuatro sin timonel masculino, modalidad en la que llegaba la tercera participación de la jornada española, los andaluces Jorge Knabe y Juan Miguel Palomino junto los catalanes Eric Pastor y Pau Sánchez no tuvieron fortuna, pero penalizaron su juventud en las serie.

Finalizaron cuartos, pero su crono de 6:11.74 solo les permitirá disputar la Final C.

Por último, en esta segunda jornada, llegó la segunda alegría para el remo español.

En skiff, la aragonesa Esther Briz obtuvo la clasificación para semifinales después de ocupar la segunda plaza en su eliminatoria, por lo que peleará por la final este viernes, después de liderar su regata al paso por el primer 1000 para cruzar la llegada sin presión por detrás de la representante irlandesa.

Así, España mete dos barcos más después de ya celebrar el billete a 'semis' de otras dos embarcaciones en la primera jornada disputada en el Shanghai Water Sports Centre.

En el dos sin timonel masculino, Jaime Canalejo y Javier García cumplieron con las expectativas en su estreno y accedieron de forma directa a semifinales tras ganar la primera manga.

Además, el segundo bote español en liza en la jornada inaugural, el cuatro scull masculino integrado por Igor Teixidor, Jordi Jofre, Caetano Horta y Gonzalo García, logró clasificarse también para las semifinales, después de ocupar la tercera posición en la segunda eliminatoria y lograr el billete por tiempos.