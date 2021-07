El documental de the velvet underground busca inspirar a nuevos seguidores en cannes

Por Hanna Rantala

CANNES, 9 jul (Reuters) - El cineasta Todd Haynes dijo que esperaba llegar a una nueva generación de seguidores con un documental sobre la banda de rock and roll The Velvet Underground, que incluye escenas rodadas por Andy Warhol que capturan la embriagadora energía creativa de Nueva York en la década de 1960.

"The Velvet Underground", presentado en el Festival de Cine de Cannes, en la Riviera Francesa, se estrenará en octubre en Apple TV y Haynes dijo que estaba contento de intentar llegar a un nuevo público también por esta vía.

"Espero que se lleven algo del espíritu de esta época en Nueva York en los años 60 y un espíritu de posibilidad para el pensamiento creativo y el pensamiento fuera de lo normal", dijo Haynes a Reuters en una entrevista.

El director ya había explorado antes el mundo de la música, pero en largometrajes, como la película biográfica de Bob Dylan de 2007 "Mi historia sin mí", en el que seis actores interpretaron al compositor.

En su primer documental, Haynes trabajó con horas de material inédito compartido por la viuda del cantante y guitarrista Lou Reed y con cintas de la banda rodadas por el artista Andy Warhol, sumergiendo a los espectadores en momentos íntimos entre los músicos.

La película no compite por premios en el mayor festival de cine del mundo, pero se proyectó en el certamen, que se recupera tras un año de parón por la pandemia del coronavirus.

En lugar de tratar de destapar los entresijos de la vida personal de la banda, Haynes dijo que estaba más bien proyectando una visión de una época especial en Nueva York en la que se reunieron artistas de diferentes ámbitos de la vida.

"Desde el principio tuve algunos conceptos básicos sobre cómo esto podía ser único, cómo podíamos intentar que fuera algo casi tan único como lo era la propia banda y la propia música", dijo Haynes.

"Eso tuvo mucho que ver con las otras, todas las otras artes que estaban sucediendo en la ciudad de Nueva York en ese momento que rodeaban a esta banda y de las cuales esta banda realmente surgió y cobró vida".

El cineasta, conocido por "Lejos del cielo" y "Carol", habló con personas cercanas a algunas de las estrellas de la banda. El líder, Lou Reed, murió en 2013 a los 71 años.

The Velvet Underground nunca alcanzó un gran éxito comercial en la década de 1960, pero sus canciones han perdurado, como "Walk on the Wild Side" y "Perfect Day". (Reporte de Hanna Rantala; escrito por Sarah White; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)

