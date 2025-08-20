El documental sobre una disuasora de aventuras amorosas observa un triángulo romántico en China

Por Hanna Rantala

LONDRES, 20 ago (Reuters) - La búsqueda de la cineasta Elizabeth Lo por documentar las relaciones modernas en China la llevó a una práctica poco conocida para atajar la infidelidad: descubrió que las personas que sorprenden a sus cónyuges engañándoles pueden contratar a un profesional para poner fin a la aventura.

El documental de Lo "Mistress Dispeller" ofrece una visión cercana de lo que es una industria relativamente nueva en China.

Rodada durante cuatro meses, la película sigue el caso real del señor y la señora Li. Los padres, amantes del bádminton, son considerados una pareja modelo por muchos en su barrio, pero últimamente, el señor Li se ha acercado a una joven de un pueblo cercano, Fei Fei.

Angustiada, la señora Li acude a la profesora Wang, una experimentada rompedora de amoríos.

Lo y su equipo se reunieron con decenas de espantadoras de amantes, pero Wang fue la única capaz de persuadir a sus clientes para que salieran en cámara.

Lo dijo que, al ver cómo se desarrollaba todo, su simpatía iba cambiando de la mujer al marido e incluso a la amante, lo que la pilló por sorpresa.

Su equipo tardó tres años siguiendo a Wang y filmando varios casos antes de dar con el de los Li. La película muestra cómo Wang se infiltra en la familia con una identidad falsa y, tras ganarse la confianza del señor Li y Fei Fei, influye en ellos para que se separen.

Para captar con autenticidad el proceso, el marido y la amante no pudieron conocer el concepto de la película y se les pidió que participaran en un documental sobre el amor moderno en China.

Una cláusula de exención de responsabilidad al principio de la película declara que ninguna de las escenas está escrita en un guión o recreada y que los sujetos aceptaron participar en ella.

Lo, que vive en Hong Kong y cuyo anterior largometraje, "Stray", se centraba en los perros callejeros de Estambul, espera que "Mistress Dispeller" anime al público a reflexionar sobre su propia forma de entender el amor y el perdón.

"Todos andamos a tientas por el amor y tratamos de encontrarlo, mantenerlo y conservarlo", afirma.

La película se estrena en el Reino Unido el 22 de agosto y en Estados Unidos a finales de octubre. (Reporte de Hanna Rantala; edición en español de Javier López de Lérida)