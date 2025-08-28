El dólar, a la defensiva mientras aumentan las apuestas a un recorte de la Fed en septiembre

Por Kevin Buckland

TOKIO, 28 ago (Reuters) -

El dólar tiene dificultades para avanzar frente a sus principales pares el jueves, mientras los operadores se sumaban a las apuestas por una reducción de tipos de interés de la Reserva Federal el próximo mes después de que el jefe de la Fed de Nueva York, John Williams, señalara que un recorte era posible.

La moneda estadounidense también se encuentra bajo la presión renovada de la campaña intensificada del presidente Donald Trump para ejercer más influencia sobre las decisiones de política monetaria, mientras intenta despedir a la gobernadora de la Fed y reemplazarla por un conservador.

El dólar retrocedía frente al euro incluso después de que el primer ministro de Francia convocara el miércoles por sorpresa una moción de confianza para el mes que viene, lo que probablemente provocará la caída de su Gobierno en minoría. El índice del dólar, que mide la divisa frente a seis pares principales, se mantenía estable en 98,145, tras dos días de descensos. El euro apenas variaba a US$1,1640 y la libra esterlina subía ligeramente a US$1,3505.

El dólar caía un 0,14%, hasta los 0,8015 francos suizos, mientras que el yen retrocedía un 0,19%, hasta los 147,11 yenes.

El principal negociador comercial de Japón, Ryosei Akazawa, el jueves un viaje a Washington, retrasando el anuncio de los detalles del compromiso de inversión de 550.000 millones de dólares de Japón en Estados Unidos como parte de un acuerdo arancelario.

Un portavoz del Gobierno japonés dijo que la decisión se tomó después de que las conversaciones con la parte estadounidense revelaran algunos puntos que necesitan una mayor discusión "a nivel administrativo".

En el frente monetario estadounidense, Williams, de la Fed, dijo en una entrevista con CNBC el miércoles que "cada reunión es, desde mi perspectiva, una posibilidad".

"Los riesgos están más equilibrados", dijo. "Vamos a tener que ver cómo se desarrollan los datos".

Entre los datos clave que se publicarán antes de la reunión de política monetaria de la Reserva Federal del 16 y 17 de septiembre se encuentra el índice de precios PCE del viernes, la medida de inflación preferida de la Reserva Federal, y el informe mensual de nóminas una semana después.

Según los datos de LSEG, los operadores cuentan actualmente con un 89% de probabilidades de que se produzca un recorte de tipos de un cuarto de punto el mes que viene y han descontado un total de 55 puntos básicos de relajación para finales de año. (Información de Kevin Buckland; edición de Kim Coghill, Navaratnam y Kim Coghill; editado en español por Irene Martínez)