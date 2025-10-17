El dólar apunta a una caída semanal ante la tensión comercial y el cierre en EEUU

Por Rocky Swift

TOKIO, 17 oct (Reuters) -

El dólar se mantenía a la baja el viernes, mientras las fricciones comerciales mundiales y los signos de debilidad de la economía estadounidense los argumentos a favor de más recortes de tipos por parte de la Reserva Federal.

El índice dólar registraba su mayor caída semanal en casi tres meses, mientras el cierre prolongado de la Administración estadounidense interrumpió la publicación de datos económicos clave.

El yen repuntaba, después de que el gobernador del Banco de Japón, hablara de los factores que podrían llevar a una subida de tipos este mes.

Las preocupaciones sobre el comercio, la independencia de la Reserva Federal y el cierre de Estados Unidos están haciendo que el billete verde sea vulnerable al comercio de "devaluación", en el que los inversores buscan activos que no puedan devaluarse fácilmente, dijo Dilin Wu, estratega de investigación de Pepperstone.

"Es realmente difícil encontrar un escenario alcista para el índice dólar", dijo Wu. "En lugar de apostar por cualquier divisa por un único crédito soberano, la gente se está precipitando hacia el oro, las criptodivisas y otros activos como cobertura del riesgo". El índice del dólar, que mide la cotización del billete verde frente a una cesta de divisas, bajaba un 0,1%, hasta 98,19, camino de caer un 0,7% esta semana, el mayor retroceso en cinco días desde finales de julio. El yen ganaba un 0,2%, hasta 150,06 por dólar, tras cotizar por debajo de la línea de 150 por primera vez desde el 6 de octubre.

El gobernador del Banco de Japón, Ueda, dijo el jueves en Washington que el banco central sigue dispuesto a subir su tipo de interés oficial si aumenta la probabilidad de que se materialicen sus previsiones de crecimiento y precios. El vicegobernador del BoJ, Shinichi Uchida, hablará más tarde el viernes.

El yen ha estado a la defensiva desde que Sanae Takaichi, partidaria de la relajación monetaria, fue elegida para encabezar el Partido Liberal Democrático japonés a principios de este mes, pero la votación para investirla primera ministra se retrasó tras una ruptura con el socio de coalición del PLD.

Reuters supo el viernes que la junta del comité de programación de la cámara baja japonesa ha acordado celebrar una votación parlamentaria para elegir al próximo primer ministro el 21 de octubre.

El euro ganaba un 0,2%, hasta US$1,1708, mientras que la libra esterlina subía un 0,1%, hasta US$1,3448.

El gobernador de la Fed se mostró partidario de un nuevo recorte de los tipos de interés en la reunión que el banco central estadounidense celebrará a finales de este mes, debido a las lecturas dispares sobre el estado del mercado laboral.

Miran, el gobernador más reciente de la Fed y asesor económico del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reiteró su apoyo a un recorte de tipos más agresivo en las próximas reuniones del que prefieren otros miembros de la Fed.

El mandato temporal de Miran expira a finales de enero, mientras que la gobernadora de la Fed Lisa Cook permanece en su puesto mientras el caso sobre el intento de Trump de despedirla serpentea por los tribunales.

El Libro Beige de la Fed ofreció poco apoyo a estadounidenses, signos emergentes de debilidad económica, incluido el aumento de los despidos y la reducción del gasto entre los hogares de ingresos medios y bajos.

Las fricciones comerciales entre Pekín y Washington siguieron acentuándose el jueves y China acusó a Estados Unidos de avivar el pánico en torno a sus controles sobre las tierras raras, rechazando un llamamiento de la Casa Blanca para reducir las restricciones.

En cuanto a las criptomonedas, el bitcóin

ganaba un 1,1%, hasta los 109.000,98 dólares, mientras que el

subía un 1,8%, hasta los 3.923,04 dólares. (Información de Rocky Swift; edición de Shri Navaratnam y Kim Coghill; edición en español de Paula Villalba)