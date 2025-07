El dólar apunta a una subida semanal, pendiente de las apuestas de flexibilización de la Fed

Por Kevin Buckland

TOKIO, 18 jul (Reuters) -

El dólar se encaminaba a su segunda subida semanal consecutiva frente a las principales divisas, impulsado por unos sólidos datos económicos estadounidenses que respaldaron la opinión de que la Reserva Federal puede permitirse esperar un poco más antes de volver a recortar los tipos de interés.

El yen se mantenía a la baja de cara a las elecciones a la Cámara Alta del domingo en Japón, en un momento en que las encuestas sugieren que la coalición gobernante corre el riesgo de perder la mayoría, lo que generaría incertidumbre y complicaría las negociaciones arancelarias con Estados Unidos.

El bitcóin seguía justo por encima de los US$120.000, después de alcanzar esta semana un máximo histórico de US$123.153,22, tras la aprobación en el Congreso de Estados Unidos de un proyecto de ley para crear un marco para las monedas estables vinculadas al dólar.

El índice del dólar, que mide la moneda frente a seis divisas principales, subía a 98,57 las 0534 GMT, con lo que se encamina a un avance semanal del 0,72%, tras el repunte del 0,91% de la semana anterior. El índice del dólar alcanzó los 98,951 puntos el jueves, por primera vez desde el 23 de junio, después de que en Estados Unidos las ventas minoristas repuntaran más de lo esperado en junio y las solicitudes de subsidios de desempleo cayeran a mínimos de tres meses la semana pasada. A principios de semana, los precios al consumo registraron en junio su mayor aumento en cinco meses, lo que sugiere que los aranceles están empezando a afectar a la inflación. Los operadores pronostican actualmente en unos 45 puntos básicos los recortes de los tipos estadounidenses para lo que queda de año, frente a los cerca de 50 puntos básicos de principios de semana. Al mismo tiempo, el índice del dólar se mantiene un 9,15% por debajo en el transcurso de este año, tras una fuerte venta en marzo y abril, cuando las erráticas políticas comerciales del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, socavaron la confianza en los activos estadounidenses, enviando a la moneda, los bonos del Tesoro y las acciones de Wall Street a la baja. Sin embargo, todavía se ciernen nubarrones de incertidumbre sobre el dólar, que se ha visto sacudido en los últimos días y semanas por las preocupaciones fiscales derivadas del proyecto de ley de gasto masivo y recorte de impuestos de Trump, así como por las incesantes críticas del presidente estadounidense al presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, por no recortar los tipos. "El dólar sigue siendo vulnerable a la baja si las preocupaciones sobre la formulación de políticas en Estados Unidos socavan aún más la confianza de los inversores en los activos en dólares", escribieron analistas de Commonwealth Bank of Australia en una nota a clientes. La caída de la moneda estadounidense a principios de esta semana por las especulaciones de que Trump pretendía destituir a Powell "fue un ejemplo de ello", dijeron los analistas. El dólar caía el miércoles tras un informe de Bloomberg de que Trump estaba planeando despedir a Powell pronto, antes de reducir las pérdidas cuando Trump negó la noticia. Trump ha dicho en repetidas ocasiones que los tipos de interés deberían situarse en el 1% o menos, frente al rango actual del 4,25%-4,5%. El dólar ganaba un 0,12% hasta 148,78 yenes , acercándose al máximo de 3 meses y medio de 149,19 alcanzado el miércoles, a medida que aumentaban los indicios de que la coalición japonesa no lograría mantener su mayoría. Esto podría dar más fuerza a los partidos de la oposición que apoyan la reducción de los impuestos sobre el consumo para aliviar la carga que supone para los votantes la subida de los precios. En la semana, el dólar ha ganado un 0,94% frente a la moneda japonesa.

"Nuestro escenario de referencia es uno en el que la coalición gobernante no consiga la mayoría", escribió en una nota Yusuke Matsuo, economista jefe de mercado de Mizuho Securities.

"En ese caso, creemos que los mercados nacionales entrarían en una fase de aversión al riesgo, lo que provocaría una caída de las acciones, el yen y los tipos de interés a corto y medio plazo".

Japón, que en un principio fue considerado por la Casa Blanca como uno de los primeros países en alcanzar un acuerdo comercial, se encuentra en un punto muerto con Washington por cuestiones políticamente delicadas como los aranceles a los automóviles y la agricultura.

El principal negociador comercial de Japón, Ryosei Akazawa, mantuvo conversaciones con el de Comercio estadounidense, Howard Lutnick, el jueves, mientras Tokio se apresura a evitar un gravamen perjudicial del 25% que entraría en vigor después de la fecha límite del 1 de agosto. El euro subía un 0,16%, hasta US$1,1617, alejándose del mínimo de tres semanas del jueves, US$1,1556. En la semana, el euro ha perdido un 0,65%. La libra esterlina se mantenía estable en US$1,3418, lo que supone un descenso semanal del 0,53%.

avanzaba un 0,82%, hasta los US$120.460.