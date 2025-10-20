El dólar australiano avanza ante la relajación de las tensiones comerciales

Por Kevin Buckland

TOKIO, 20 oct (Reuters) -

El dólar australiano subía el lunes, animado ante el optimismo sobre su principal socio comercial, China, con datos que muestran que razonablemente a los aranceles de Estados Unidos y el presidente Donald Trump moderando parte de su retórica comercial.

El yen se debilitaba inicialmente cuando, defensora de los estímulos fiscales y monetarios, parecía casi segura como próxima primera ministra de Japón, tras asegurarse un respaldo político crucial para el cargo.

Sin embargo, los descensos se evaporaron después de que, responsable de política monetaria del Banco de Japón, reiterara su petición de subir los tipos de interés.

Los datos oficiales del lunes mostraron que la economía china creció un 1,1% en el tercer trimestre, superando las previsiones, mientras que la producción industrial también superó los pronósticos con un aumento del 6,5%. Aunque la tasa de crecimiento anual del 4,8% marcó el ritmo más débil en un año, mantuvo al país en camino de cumplir su objetivo oficial de crecimiento de alrededor del 5%.

"A juzgar por las cifras de los tres primeros trimestres, (el crecimiento) va a alcanzar el objetivo, lo que sugiere que China puede resistir cualquier presión de Estados Unidos", dijo Dan Wang, director para China de Eurasia Group.

"Pekín está enviando la señal de que es capaz de alcanzar sus objetivos de desarrollo y está firmemente comprometido con sus políticas".

Mientras tanto, el presidente Trump dijo que su arancel propuesto y de represalia del 100% sobre los bienes procedentes de China sería "insostenible", y confirmó que todavía se reunirá con el presidente chino Xi Jinping en dos semanas. El dólar australiano subía un 0,3%, hasta US$0,6504, el lunes. El yuan chino apenas variaba en las operaciones en el exterior, a 7,1235 por dólar estadounidense. El euro se apreciaba un 0,1%, hasta US$1,1665, mientras que la libra bajaba un 0,1%, hasta US$1,3431 dólares.

"Hay un elemento, por utilizar el lenguaje de la Guerra Fría, de destrucción mutua asegurada cuando se trata de frenar totalmente las exportaciones de tierras raras y aplicar aranceles del 100% y tanto EEUU como China lo reconocen más o menos", dijo Kyle Rodda, analista de mercados de Capital.com.

"Como resultado, los mercados están valorando que las cosas se calmarán", añadió Rodda. "Sin embargo, es probable que los mercados sigan nerviosos hasta que se anuncien explícitamente tales retrocesos". (Información de Kevin Buckland; edición de Sam Holmes; editado en español por Patrycja Dobrowolska)