El dólar avanza a la espera de datos de inflación y reunión Trump-Xi

Por Ankur Banerjee

SINGAPUR, 24 oct (Reuters) -

El dólar estadounidense subía el viernes, camino de una pequeña ganancia semanal frente a las principales divisas, mientras los inversores se preparaban para unos datos de inflación retrasados que probablemente no disuadirán a la Reserva Federal de bajar los tipos de interés la próxima semana.

Las preocupaciones sobre la guerra comercial volvieron a la agenda después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijera que todas las conversaciones comerciales con Canadá habían terminado después de lo que él llamó un anuncio fraudulento en el que el expresidente Ronald Reagan hablaba negativamente sobre los aranceles. El dólar canadiense caía un poco hasta 1,4015 por dólar estadounidense en horas asiáticas, pero la reacción del mercado en general fue bastante moderada. La atención de los inversores sigue centrada en la inminente reunión entre Trump y el presidente chino, Xi Jinping, la próxima semana.

La reunión en Corea del Sur ha estimulado algunas expectativas de una resolución de la guerra comercial entre las dos principales economías del mundo.

"Creo que las expectativas son bastante altas para la reunión Trump-Xi, con el riesgo al alza de una desescalada significativa tras la reunión cara a cara", dijo Ben Bennett, jefe de estrategia de inversión para Asia en L&G Asset Management.

"Los inversores se están acostumbrando al proceso de declaraciones agresivas seguidas de compromisos y acuerdos, así que esperemos que este sea otro ejemplo. La escalada de Canadá también podría ser parte de un proceso de acuerdo".

DATOS DE INFLACIÓN EN EEUU

Los inversores están pendientes del índice de precios al consumo estadounidense de septiembre, que se publicará el viernes, a pesar de que el cierre de la Administración entra en su tercera semana.

Los economistas consultados por Reuters esperan un aumento del 0,4% en la cifra principal y del 0,3% en la cifra subyacente en términos intermensuales.

Aunque los analistas no esperan que los datos obstaculicen el camino de la Reserva Federal hacia un recorte de tipos de 25 puntos básicos la semana que viene, podrían dar pistas sobre lo que el banco central podría hacer en su reunión de diciembre.

Los mercados dan casi por hecha una bajada de tipos la semana que viene y otra en la reunión de diciembre.

Christian Scherrmann, economista de EEUU en DWS, dijo que sería imprudente caer en la complacencia al mirar más allá de la reunión de octubre, citando las incertidumbres sobre los aranceles, la inflación y el flujo político en Washington.

Estas incertidumbres probablemente impedirán que los banqueros centrales asuman demasiados compromisos, como ocurrió en la reunión de septiembre, dijo Scherrmann. "Es probable que los banqueros centrales sigan dependiendo de los datos, pero esta vez sin los datos". El euro se depreciaba un 0,11%, a US$1,1606, y se prepara para una caída del 0,4% en la semana. La libra esterlina se mantenía plana en US$1,3322, encaminada a una caída semanal de casi el 0,9%. El índice dólar, que mide la divisa estadounidense frente a otras seis unidades, se encaminaba a una subida del 0,37% semanal. La última cotización fue de 99,04. (Información de Ankur Banerjee en Singapur; edición de Jamie Freed y Lincoln Feast; editado en español por Patrycja Dobrowolska)