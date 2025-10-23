El dólar avanza a la espera del IPC de EEUU y las noticias comerciales; el yen cae

Por Kevin Buckland

TOKIO, 23 oct (Reuters) -

El dólar subía el jueves frente a sus principales pares, mientras los operadores esperaban la publicación retrasada de los datos de inflación al consumo de Estados Unidos del viernes, al tiempo que digerían las amenazas comerciales entre Washington y Pekín.

El yen se debilitaba hasta mínimos de una semana atrás, mientras el mercado aguardaba los detalles del plan de estímulo de la nueva primera ministra, Sanae Takaichi, a la que se considera partidaria de una relajación fiscal y monetaria.

La libra esterlina permanecía bajo presión después de que los datos del miércoles mostraran que la en Reino Unido seguía estable en el 3,8% el mes pasado, desafiando las estimaciones de los economistas de que se aceleraría.

Los operadores se apresuraron a situar en el 75% las probabilidades de que el Banco de Inglaterra reduzca los tipos de interés en su reunión de diciembre, lo que supone un fuerte aumento respecto al 46% de probabilidad anterior a la publicación de los datos, aunque esas probabilidades habían vuelto a bajar hasta aproximadamente el 61% el jueves. El índice del dólar estadounidense, que mide la divisa frente al yen, la libra esterlina, el euro y otros tres pares, subía un 0,11%, hasta 99,038, a las 0525 GMT.

El dólar avanzaba un 0,28%, hasta 152,37 yenes y anteriormente había alcanzado los 152,57 yenes por primera vez desde el 14 de octubre. La libra esterlina retrocedía un 0,12%, hasta US$1,3340. El euro caía un 0,12%, hasta US$1,1599.

El Gobierno de Trump está considerando la posibilidad de frenar una amplia gama de exportaciones de software a China, desde ordenadores portátiles a motores de reacción, como represalia contra la última ronda de restricciones a la exportación de tierras raras de Pekín, según informó Reuters el miércoles. La reacción del mercado de divisas, sin embargo, ha sido en gran medida optimista, con refugios tradicionales como el yen y el franco suizo encontrando poco apoyo, mientras que el oro continuaba su retroceso desde máximos históricos.

"Las tensiones comerciales siguen siendo el motor de la volatilidad en los mercados, (pero) se puede afirmar con rotundidad que los agentes del mercado esperan que estas amenazas no se materialicen en acciones", afirmó Kyle Rodda, analista jefe de mercados financieros de Capital.com.

"Se consideran maniobras arriesgadas y formas de impulsar las negociaciones."

Mientras tanto, la escasez de datos macroeconómicos oficiales en Estados Unidos continuó con el cierre de la Administración, a punto de entrar en su vigésimo tercer día, aunque el índice de precios al consumo (IPC) se publicará el viernes, con más de una semana de retraso.

Otros datos, como las nóminas mensuales, no se han publicado.

"Los mercados están marcando el tiempo. No hay muchas noticias fiables", afirmó Gavin Friend, estratega de National Australia Bank.

E incluso el informe del IPC "casi se está pasando por alto", porque independientemente de lo que muestre, "todo el mundo piensa que la Fed va a recortar la próxima semana y probablemente de nuevo en diciembre", dijo Friend.

Las probabilidades implícitas en el mercado de un recorte de los tipos de interés de la Reserva Federal de un cuarto de punto se sitúan en el 97% para el 29 de octubre. En total, se prevén reducciones de 48,5 puntos básicos en lo que queda de año.

El Banco de Japón decidirá su política monetaria el 30 de octubre, con una probabilidad de 1 sobre 5 de una subida de tipos de un cuarto de punto. (Información de Kevin Buckland; edición de Jacqueline Wong y Kim Coghill; edición en español de María Bayarri Cárdenas)