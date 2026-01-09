El dólar avanza con los datos de empleo de EEUU y el fallo de la Corte Suprema en la mira

Por Gregor Stuart Hunter

SINGAPUR, 9 ene (Reuters) -

El dólar avanzaba el viernes en un comercio asiático moderado, mientras los mercados esperaban el dato de empleo de Estados Unidos y se preparaban para una decisión de la Corte Suprema sobre el uso de los poderes arancelarios de emergencia del presidente Donald Trump. El índice dólar de la fortaleza del billete verde frente a una cesta de seis divisas avanzaba un 0,1%, a 98,933, cerca de su máximo en un mes. El inminente dato de empleo de diciembre en Estados Unidos disipará gran parte de la niebla de datos resultante de un reciente cierre de la Administración, pero los analistas dijeron que los matices en los datos pueden hacer poco para aclarar el camino de los tipos de interés.

"Es probable que el mercado muestre una tolerancia considerable a una cifra débil de nóminas", escribieron los analistas de ING en una nota de análisis. "Salvo que haya un dato impactante, es probable que la cifra más impactante sea la tasa de desempleo". Las solicitudes semanales de subsidio de desempleo del jueves mostraron un aumento leve.

Los futuros de los fondos de la Fed muestran una probabilidad implícita del 86% de que el banco central mantenga los tipos de interés en su próxima reunión de dos días, el 27 y 28 de enero, frente al 68% de hace un mes, según muestra la herramienta FedWatch de CME Group.

La Corte Suprema de Estados Unidos podría emitir un fallo a lo largo del día que determine si Trump puede invocar la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional para imponer aranceles sin la aprobación del Congreso.

Eso corre el riesgo de poner patas arriba la política comercial de Estados Unidos y echar por tierra meses de negociaciones con países socios. Si la decisión va en contra de Trump, los ejecutivos de las empresas, los agentes de aduanas y los abogados comerciales se están preparando para una posible lucha para asegurar reembolsos de unos US$150.000 millones del Gobierno estadounidense por aranceles ya pagados. El dólar se revalorizaba por cuarto día frente al yen, subiendo un 0,3% a 157,29, después de que los datos mostraran que el gasto de los hogares japoneses creció inesperadamente en noviembre respecto al año anterior, lo que indica que el consumo se aceleró antes de que el Banco de Japón elevara su tasa de política monetaria a un máximo de 30 años en diciembre.

El gobernador Kazuo Ueda ha dicho que el Banco de Japón seguirá aumentando los costes de endeudamiento si la evolución económica y de los precios se ajusta a sus previsiones.

Frente al yuan chino que cotiza en Hong Kong, el dólar se mantenía estable, en 6,9797 yuanes, con pocos cambios después de que la inflación anual de los precios al consumo en China se acelerara en diciembre hasta alcanzar su nivel más alto en casi tres años.

Sin embargo, la tasa cayó a su nivel más bajo en 16 años y persistió la deflación de los productores, lo que aumentó las expectativas del mercado de que se adopten más medidas de estímulo para apuntalar la débil demanda.

"Si no se adoptan medidas más enérgicas, creemos que el exceso de capacidad y las consiguientes presiones deflacionistas persistirán en los próximos años", señalaron los analistas de Capital Economics en una nota de investigación.

La mayoría de las demás divisas registraron pocos cambios en la sesión asiática, con el euro estable, en US$1,1655, a la espera de la publicación de los datos comerciales alemanes y las cifras de ventas minoristas de la zona euro que se publicarán más tarde el viernes. La libra esterlina cotizaba sin cambios, a US$1,3436, al igual que el dólar australiano, a US$0,6697, mientras que la moneda neozelandesa bajaba un 0,2% a US$0,5742. El bitcóin bajaba un 0,3%, a US$90.892,58, mientras que el ether cedía un 0,2% y se situaba en US$3.111,40. (Información de Gregor Stuart Hunter; edición de Shri Navaratnam y Clarence Fernandez; edición en español de Paula Villalba)