El dólar avanza tras las prudentes perspectivas de Powell sobre tasas de interés

Por Chibuike Oguh y Canan Sevgili

NUEVA YORK/LONDRES, 24 sep (Reuters) - El dólar subió el miércoles contra el yen, el franco suizo y el euro, después de que el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, mostró un tono cauto sobre una mayor flexibilización monetaria.

* El billete verde se fortalecía un 0,54%, a 0,795 unidades ante el franco suizo, rompiendo dos sesiones consecutivas a la baja.

* El euro cayó un 0,69% a US$1,1734 tras datos que mostraron que la confianza empresarial alemana bajó de forma inesperada en septiembre.

* La libra esterlina perdió un 0,58%, a US$1,3443.

* "El dólar se mantiene un poco más firme frente a la mayoría de los países del G-10, aunque sigue fluctuando dentro de un rango", dijo Marvin Loh, estratega jefe de mercados globales de State Street.

* "Basándonos en nuestros datos de flujos y tenencias, el dólar sigue estando muy infraponderado dentro de la comunidad de dinero real, así que creo que se merece un periodo de consolidación y eso es lo que está pasando".

* La clave para los mercados ahora es la expectativa de recortes de tasas de un cuarto de punto en las dos reuniones restantes de la Fed este año y otro en el primer trimestre de 2026, en línea con la orientación del banco central tras la reunión de la semana pasada.

* Los datos estadounidenses de esta semana estarán en el punto de mira, sobre todo la publicación el viernes del índice de precios de los gastos de consumo personal (PCE), un dato clave para dar forma a las expectativas sobre las próximas medidas políticas de la Fed.

* El índice dólar, que compara al billete verde con una cesta de seis destacadas monedas, sumó un 0,65%, a 97,87 unidades, recuperando terreno tras dos sesiones consecutivas de pérdidas.

* Frente al yen, el dólar subió un 0,83%, a 148,85 unidades.

(Editado en español por Carlos Serrano y Javier Leira)