El dólar baja en un clima de tensión comercial entre China y EEUU

El dólar estadounidense bajaba el jueves debido a que la guerra comercial entre China y Estados Unidos hizo mella en el ánimo de los inversores, mientras que la creciente confianza en que la Reserva Federal de EEUU recortará su tipo de interés oficial este año también pesaba sobre el billete verde. El euro tocaba máximos de una semana y subía un 0,12%, a 1,1661 dólares, mientras los operadores se preparaban para un nuevo episodio del drama político francés, en el que el primer ministro Sébastien Lecornu probablemente sobreviva a dos mociones de censura en el Parlamento. El yen alcanzaba un máximo de una semana de 150,51 por dólar, pero se mantenía estable en 151,04. El debilitado Partido Liberal Democrático de Japón iniciará el jueves conversaciones políticas con el derechista Partido de la Innovación de Japón, que podrían ayudar a Sanae Takaichi a ganar la votación para primer ministro, prevista para la próxima semana.

Esta semana, la atención de los inversores se ha centrado en el conflicto comercial entre las mayores economías del mundo, con las autoridades estadounidenses denunciando la ampliación de los controles de exportación de tierras raras por parte de China como una amenaza para las cadenas de suministro mundiales.

El Ministerio de Comercio chino defendió los controles, señalando las medidas estadounidenses sobre bienes y empresas chinas y calificando de hipócritas las críticas estadounidenses.

Esto ha debilitado al dólar a lo largo de la semana. El índice dólar, que mide el billete verde frente a otras seis divisas, bajaba un 0,16% a 98,512, encaminándose a un descenso semanal del 0,33%.

REUNIÓN TRUMP-XI

En un escenario de represalias mutuas, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, todavía espera reunirse con el presidente chino, Xi Jinping, en Corea del Sur este mes, dijo el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent.

Vasu Menon, director gerente de estrategia de inversión de OCBC, señaló que las últimas medidas comerciales están programadas para entrar en vigor en noviembre después de que Trump y Xi se reúnan. "Si la reunión sigue adelante, algunas de las medidas de la semana pasada podrían atenuarse o incluso deshacerse y presentarse como resultados exitosos".

Las partes han mantenido aranceles más bajos y flujos continuos de tierras raras bajo una tregua comercial de seis meses que se ha extendido repetidamente por períodos de 90 días.

Bessent ha sugerido que es posible una prórroga más larga.

"Una prórroga, más que una gran negociación que resuelva todos los problemas comerciales, es probablemente el segundo mejor resultado realista en comparación con la alternativa de una escalada de represalias", dijo Joseph Capurso, responsable de divisas del Commonwealth Bank of Australia. El dólar australiano bajaba un 0,36%, hasta US$0,64875, tras conocerse que el desempleo alcanzaba en septiembre su nivel más alto en casi cuatro años, lo que refuerza la idea de recortar los tipos de interés.

El dólar australiano, a menudo considerado un indicador del apetito por el riesgo, se ha mostrado volátil esta semana en un escenario de tensiones comerciales, mientras que los valores refugio tradicionales, como el franco suizo

, han subido. El franco suizo cotizaba por última vez a 0,7955 por dólar estadounidense.

El yuan chino alcanzaba máximos de dos semanas frente al dólar estadounidense el jueves, después de que el banco central estableciera su punto medio diario más alto en un año.

