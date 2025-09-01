El dólar cae a la espera de los datos de empleo en EEUU

Por Rae Wee

SINGAPUR, 1 sep (Reuters) -

El dólar caía el lunes, mientras los inversores esperaban una serie de datos sobre el mercado laboral estadounidense esta semana que podrían determinar el tamaño de un esperado recorte de tipos por parte de la Reserva Federal a finales de este mes. Los operadores también seguían evaluando los datos de inflación de Estados Unidos del viernes y el fallo de un tribunal que dictaminó que la mayoría de los aranceles de Donald Trump son ilegales, así como la disputa en curso del presidente de Estados Unidos con la Fed por su intento de despedir a la gobernadora Lisa Cook. El dólar caía un 0,04% frente al yen, hasta 146,98 en la sesión asiática, y ampliaba su caída mensual del 2,5% frente a la divisa nipona en agosto. El euro subía un 0,25%, a US$1,1710, mientras que la libra esterlina avanzaba un 0,14%, a US$1,3522. El lunes, los mercados estadounidenses permanecieron cerrados por festivo.

Esta semana, la atención de los inversores se centrará en el dato de nóminas no agrícolas de Estados Unidos del viernes, que irá precedido de datos sobre ofertas de empleo y nóminas privadas. "Los mercados prestarán mucha atención a la publicación de esos datos para calibrar el estado del mercado laboral...

Cualquier sorpresa a la baja en los datos del mercado laboral estadounidense de esta semana aumentará las expectativas del mercado de un recorte de tipos, y eso nos dará pistas sobre si ese recorte será normal, de 25 puntos básicos, o un recorte de 50 puntos básicos", dijo Carol Kong, estratega de divisas del Commonwealth Bank of Australia.

Según la herramienta FedWatch de CME, los inversores asignan un 88% de probabilidades a que la Reserva Federal reduzca los tipos en 25 puntos básicos en su reunión del 16-17 de septiembre.

Frente a una cesta de divisas, el dólar retrocedía un 0,15%, hasta 97,69, tras registrar el viernes un descenso mensual del 2,2%.

Aparte de las expectativas de tipos, el dólar también se ha visto lastrado por las preocupaciones sobre la independencia de la Fed, a medida que Trump intensifica su campaña para ejercer más influencia sobre la política monetaria.

Una audiencia judicial sobre el intento de Trump de despedir a la gobernadora de la Fed Lisa Cook terminó el viernes sin un fallo inmediato sobre la lucha legal sin precedentes, lo que significa que Cook permanecerá en su puesto por ahora.

Al mismo tiempo, la incertidumbre sobre los aranceles de Trump sigue latente.

El representante de Comercio de Estados Unidos, Jamieson Greer, dijo el domingo que el Gobierno de Trump continúa sus conversaciones con los socios comerciales a pesar de que un tribunal de apelaciones de Estados Unidos dictaminó que la mayoría de los aranceles de Trump son ilegales.

"Dudo que vaya a mover el mercado si los aranceles van a seguir en vigor, e incluso si se dictamina que son ilegales, creo que Trump encontrará otra vía legal para aplicar los aranceles", dijo Kong, de CBA. En cuanto a otras divisas, el dólar australiano subía un 0,11%, hasta US$0,6544, tras tocar antes un máximo de dos semanas, mientras que el dólar neozelandés avanzaba igualmente un 0,13%, hasta US$0,5902. El yuan del mercado nacional se mantenía cerca de su máximo de aproximadamente 10 meses alcanzado el viernes y se situaba en el momento de elaboración de este artículo en 7,1318 por dólar. El yuan se ha visto respaldado por las fijaciones sólidas del banco central en el mercado interno y por el dinamismo de la bolsa china, a pesar de que la economía de China se esfuerza por lograr una recuperación sólida.

La actividad de las fábricas chinas creció en agosto al ritmo más rápido de los últimos cinco meses, gracias al aumento de los nuevos pedidos, según mostró el lunes una encuesta del sector privado, que contrasta con la encuesta oficial publicada el domingo, según la cual la actividad de las fábricas se contrajo por quinto mes consecutivo. (Información de Rae Wee; edición de Shri Navaratnam y Kim Coghill; edición en español de Paula Villalba)