El dólar cae a la espera de simposio de la Fed

Por Karen Brettell

NUEVA YORK, 19 ago (Reuters) -

El dólar caía frente al euro y el yen el martes, mientras los operadores esperaban el simposio de política económica de la Reserva Federal en Jackson Hole a finales de esta semana para obtener más pistas sobre la política de tasas de interés de Estados Unidos.

El discurso del viernes del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, es el principal foco de atención de esta semana, con pocos datos económicos importantes que impulsen la dirección del mercado.

Los operadores estarán atentos a si Powell se opone a las expectativas del mercado de un recorte de tasas en septiembre.

Las apuestas a un recorte en la reunión de la Fed del 16 y 17 de septiembre aumentaron tras un débil informe de empleo de julio.

El informe sobre la inflación de los precios al consumo del mes pasado también mostró una repercusión limitada de los aranceles, lo que contribuyó al movimiento.

Sin embargo, el dato de los precios de producción de julio, más alto de lo esperado, ha moderado algunas expectativas de recorte de tasas.

Powell hasta ahora ha dicho que es reacio a recortar las tasas debido al aumento previsto de la inflación este verano boreal como consecuencia de los aranceles.

El índice del dólar, que mide la cotización del billete verde frente a una cesta de divisas, bajaba un 0,02%, a 98,10, mientras que el euro subía un 0,09%, a US$1,1671.

Frente al yen japonés, el dólar se debilitaba un 0,15%, a 147,64 yenes.

Los operadores también están pendientes de la evolución de las conversaciones de paz para poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania. (Reporte de Jaspreet Kalra y Gregor Stuart Hunter; editado en español por Carlos Serrano)