El dólar cae a mínimos de una semana, cierre del Gobierno de EEUU aumenta la incertidumbre

Por Amanda Cooper

LONDRES, 1 oct (Reuters) - El dólar rozó mínimos de una semana frente a las principales divisas el miércoles, mientras el cierre del Gobierno estadounidense inquietaba a los mercados y amenazaba con retrasar datos clave sobre el empleo, considerados cruciales para las decisiones de política monetaria de la Reserva Federal.

* El cierre comenzó horas después de que el Senado rechazó una medida de gasto a corto plazo que habría mantenido a flote las operaciones del gobierno hasta el 21 de noviembre.

* El líder republicano del Senado, John Thune, dijo que la Cámara alta votaría de nuevo el miércoles sobre la medida aprobada por la Cámara de Representantes. El Senado se reunirá a las 1400 GMT.

* El índice dólar, que mide el desempeño de la moneda estadounidense frente a una cesta de seis divisas, caía un 0,1%. La evolución de las cotizaciones en los mercados en general se caracterizó por la compra de activos de refugio, lo que favorecía a las divisas de bajo rendimiento, como el yen japonés, mientras que los bonos del Tesoro estadounidense y el oro subían.

* El dólar bajaba un 0,5% frente a la moneda japonesa a 147,07 yenes, en torno a su nivel más débil en dos semanas, pero lograba recuperar las pérdidas anteriores frente al franco suizo, otro refugio seguro tradicional, para subir un 0,2% a 0,7978 francos.

* El presidente de Estados Unidos Donald Trump advirtió el martes a los demócratas del Congreso que dejar que el Gobierno federal cierre permitiría a su administración tomar medidas "irreversibles", incluido el cierre de programas importantes para ellos.

* Los departamentos de Trabajo y Comercio de Estados Unidos dijeron que sus agencias de estadísticas detendrían la publicación de datos en caso de un cierre parcial. Eso incluye la publicación prevista para el viernes de las nóminas no agrícolas, considerada clave para determinar si es probable un recorte de tasas de la Reserva Federal a finales de este mes.

* El martes, los resultados mixtos de la Encuesta de Ofertas de Empleo y Rotación Laboral (JOLTS, por sus siglas en inglés) de la Oficina de Estadísticas Laborales presionaron al dólar.

El informe mostró que las ofertas de empleo en Estados Unidos subieron levemente en agosto, mientras que las contrataciones disminuyeron, en consonancia con el debilitamiento del mercado laboral.

* Los operadores consideran casi seguro un recorte de un cuarto de punto, con unas probabilidades implícitas en el mercado de alrededor del 95%, según datos de LSEG.

* El euro, que ganó un 0,2% en septiembre y ha subido un 13,5% este año, operaba estable en US$1,1727, en torno a máximos de una semana, luego de una encuesta que mostró el miércoles que la actividad manufacturera de la zona euro volvió a la contracción el mes pasado, con los nuevos pedidos cayendo a su ritmo más rápido en seis meses. (Reporte adicional de Kevin Buckland en Tokio; Editado en Español por Ricardo Figueroa)