El dólar cae a mínimos de varios meses antes de la decisión sobre los tipos de interés de la Fed

Por Joice Alves

LONDRES, 16 sep (Reuters) - El dólar caía el martes a un mínimo de más de dos meses frente a la libra esterlina y el euro, ya que los inversores reafirmaban sus apuestas a un recorte de las tasas de interés de la Reserva Federal esta semana.

* El índice dólar, que mide el desempeño de la divisa estadounidense frente a una cesta de seis monedas, caía a 97,044, tras tocar su mínimo desde el 7 de julio, mientras el presidente estadounidense, Donald Trump, renovó sus llamamientos a una relajación monetaria agresiva.

* Los mercados esperan un recorte de tasas de 25 puntos básicos el miércoles, y los datos del mercado laboral, que se está debilitando rápidamente, han sido el principal motor del aumento de las apuestas de flexibilización en las últimas semanas.

* Por otra parte, la libra esterlina subía un 0,28%, a US$1,3636, alcanzando su nivel más alto desde el 8 de julio.

* Los datos mostraron el martes que el mercado laboral británico ha perdido un poco más de fuelle, lo que podría aliviar las preocupaciones del Banco de Inglaterra sobre las persistentes presiones inflacionistas.

* Se espera que el Banco de Inglaterra mantenga las tasas de interés esta semana, tras haberlas recortado en agosto.

* El euro subía un 0,4% frente al dólar, que se debilitaba a US$1,1809, un nivel no visto desde el 1 de julio.

* El martes, los datos mostraron que la producción industrial de la zona euro aumentó ligeramente en julio, lo que confirma la opinión de que el sector está resistiendo a pesar de las tensiones comerciales, aunque su ritmo de expansión es anémico.

* Frente al franco suizo, el dólar caía un 0,5% a 0,7905.

* Frente a la moneda japonesa, el dólar cedía un 0,3% a 146,950 yenes, su nivel más bajo desde el 3 de julio a la espera de la reunión de política monetaria del Banco de Japón del viernes, en la que los mercados monetarios esperan que el banco central mantenga las tasas en el 0,5%. (Reporte de Joice Alves y Kevin Buckland; Editado en Español por Ricardo Figueroa)