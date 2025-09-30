El dólar cae ante la amenaza de un inminente cierre del Gobierno estadounidense

(.)

Por Amanda Cooper y Gertrude Chavez-Dreyfuss

LONDRES/NUEVA YORK, 30 sep (Reuters) - El dólar caía el martes frente a la mayoría de las divisas, debido a la posibilidad de que el cierre parcial del Gobierno de Estados Unidos interrumpa la publicación del informe mensual de empleo esta semana.

* La atención de los inversores está centrada en la inminente paralización del Gobierno estadounidense, cuya financiación expirará en la medianoche del martes (0400 GMT) a menos que republicanos y demócratas lleguen a un acuerdo temporal de última hora.

* "El posible cierre del Gobierno estadounidense mantiene al dólar bajo presión bajista", dijo Elias Haddad, de Brown Brothers Harriman, en una nota de investigación.

* "La lógica es que un cierre del Gobierno podría llevar a una Reserva Federal más expansiva. Si el cierre es breve, la Fed lo ignorará. Sin embargo, un cierre largo (más de dos semanas), aumenta el riesgo a la baja para el crecimiento y aumenta la probabilidad de una Fed más expansiva", agregó.

* La posible paralización del Gobierno inquieta a los inversores a la espera del informe de nóminas no agrícolas del viernes.

* Los Departamentos de Trabajo y Comercio anunciaron que sus agencias de estadística suspenderán la publicación de datos económicos en caso de un cierre parcial, incluido el vigilado reporte laboral de septiembre.

* El informe de nóminas del viernes es crucial para la toma de decisiones por parte de la Fed y un retraso podría generar más volatilidad en los mercados, al aumentar la incertidumbre entre los inversores.

* El dólar restaba un 0,5% ante el yen, a 147,86 unidades, ampliando su declive tras la publicación de un informe mixto de la Oficina de Estadísticas Laborales (JOLTS).

* El índice dólar cedía un 0,2%, a 97,756 unidades y el euro ganaba un 0,1%, a US$1,1742.

(Reporte adicional de Ankur Banerjee en Singapur; editado en español por Carlos Serrano)