El dólar cae ante la debilidad del empleo de EEUU y expectativas de recortes de tipos

Por Ankur Banerjee

SINGAPUR, 4 sep (Reuters) -

El dólar estadounidense se estabilizaba el jueves en una semana volátil en la que los inversores se enfrentaron al nerviosismo del mercado de bonos, mientras sopesaban los datos que mostraban un debilitamiento del mercado laboral, lo que reforzó las expectativas de que la Reserva Federal recortará los tipos este mes.

Con la Fed centrada en el mercado laboral, los cruciales datos de empleo del viernes marcarán el tono de las perspectivas de tipos a corto plazo, después de que los datos del miércoles mostraran que las ofertas de empleo cayeron a mínimos de 10 meses en julio, aunque los despidos se mantuvieron relativamente bajos.

Los operadores están valorando en un 97% la posibilidad de que la Reserva Federal recorte los tipos de interés a finales de este mes, frente al 89% de una semana antes, según CME FedWatch. También prevén una flexibilización de 139 puntos básicos para finales del año que viene.

El dólar se mantenía relativamente estable en las horas asiáticas, después de la relajación de la sesión anterior, mientras los inversores se mostraron indecisos a la hora de hacer grandes apuestas antes de la publicación de las nóminas estadounidenses. El euro mantenía sus ganancias de la noche y cotizaba en el momento de elaboración de este artículo a 1,165275 dólares. Tras una semana complicada, la libra esterlina cotizaba a US$1,343, ligeramente a la baja en la sesión diurna, no lejos de los mínimos de cuatro semanas que alcanzó el miércoles. El índice dólar, que mide la divisa estadounidense frente a otras seis unidades, se mantenía estable en 98,227, tras la ligera caída del miércoles. El yen japonés sin grandes cambios y se cambiaba a 148,16 por dólar.

Varios dirigentes de la Reserva Federal afirmaron que las preocupaciones sobre el mercado laboral siguen respaldando su opinión de que el banco central aún tiene por delante recortes de tipos, lo que impulsa las expectativas de una inminente bajada de tipos.

James Knightley, economista jefe internacional de ING, dijo que es muy probable que la Fed recorte los tipos de forma significativa en los próximos meses, con poca presión inflacionista procedente del mercado laboral.

“Esperamos que recorten 25 puntos básicos en las reuniones del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, por sus siglas en inglés) de septiembre, octubre y diciembre”. La Fed se reunirá los días 16 y 17 de septiembre.

(Información de Ankur Banerjee en Singapur; edición de Sonali Paul y Stephen Coates; edición en español de Paula Villalba)