El dólar cae antes de datos de EEUU en medio de preocupación por cierre del Gobierno

Por Stefano Rebaudo

29 sep (Reuters) - El dólar caía el lunes en medio de la preocupación por un posible cierre del gobierno, y el yen superaba al euro antes de una serie de publicaciones económicas de Estados Unidos que podrían ofrecer más pistas sobre el camino de la política monetaria de la Reserva Federal.

* El billete verde subió la semana pasada tras los datos económicos que provocaron un retroceso en las expectativas de recortes de las tasas de interés de la Fed.

* Los operadores estiman actualmente en 40 puntos básicos de recortes de tasas de la Reserva Federal hasta diciembre y en un total de 105 puntos básicos a finales de 2026, unos 25 puntos básicos menos que los niveles observados a mediados de septiembre.

* El índice dólar, que mide la valoración del billete verde frente a una cesta de seis divisas, bajaba un 0,14% el lunes, a 90,04, tras haber subido un 0,5% la semana pasada.

* La atención de los inversores se centraba en el inminente cierre del gobierno estadounidense si el Congreso no logra aprobar una ley de financiación antes de que finalice el año fiscal el martes. Si no se aprueba la ley de financiación, parte del Gobierno cerrará el miércoles, primer día del año fiscal 2026.

* Un cierre tendría implicaciones para la publicación del esperado informe de nóminas no agrícolas del viernes, así como para los datos económicos posteriores, que podrían no publicarse.

* Los inversores también siguen de cerca la batalla legal sobre la posible destitución de la gobernadora de la Reserva Federal, Lisa Cook, ya que cualquier amenaza a la independencia de la Fed supone un riesgo mucho mayor para el dólar que el cierre del Gobierno.

* El Gobierno de Donald Trump pidió a la Corte Suprema de Estados Unidos que permita al presidente republicano despedir a Cook, argumentando que su destitución sería un ejercicio legal de la autoridad presidencial.

* El euro subía un 0,11%, a US$1,1713, mientras que la libra ganaba un 0,18%, a US$1,3425.

* Los analistas esperan que los datos de inflación de los países de la zona euro tengan poco impacto en las perspectivas de tasas o en la moneda única, ya que los inversores esperan que la política se mantenga estable. En España, la tasa de inflación a 12 meses armonizada por la Unión Europea subió al 3%, en septiembre.

* Frente al yen, el dólar bajaba un 0,5% a 148,77 yenes, tras haber subido más de un 1% frente a la divisa nipona la semana pasada. (Reporte de Stefano Rebaudo; Editado en Español por Ricardo Figueroa)