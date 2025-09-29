El dólar cae antes de datos de EEUU, pendiente del riesgo de cierre de la Administración

Por Rae Wee

SINGAPUR, 29 sep (Reuters) -

El dólar cedía terreno el lunes, a la espera de una serie de publicaciones económicas estadounidenses que podrían arrojar más luz sobre la senda de tipos de interés de la Reserva Federal, mientras que el creciente riesgo de un cierre de la Administración estadounidense también pasó a primer plano.

En la sesión asiática, los movimientos de las divisas eran más bien moderados, aunque el dólar cedía algo de terreno, después de haber terminado la semana pasada más fuerte por la reducción de las apuestas a un recorte de tipos de la Fed. Frente al yen, el dólar descendía un 0,4%, hasta 148,94, tras haber subido más de un 1% frente a la divisa nipona la semana pasada. El euro subía un 0,28%, a US$1,1731, mientras que la libra esterlina avanzaba un 0,27%, a US$1,3439. El índice dólar bajaba un 0,22%, a 97,93, tras haber subido un 0,5% la semana pasada.

La atención de los inversores se centró en el inminente cierre de la Administración estadounidense si el Congreso no logra aprobar una ley de financiación antes de que finalice el año fiscal el martes.

Si no se aprueba la ley de financiación, parte de la Administración cerrará el miércoles, primer día del año fiscal de 2026.

Esto tendría implicaciones para la publicación del dato de empleo del viernes.

"Creo que el supuesto será que si vamos a tener un cierre de la Administración, no tendremos los números del empleo. Así que... ¿cómo la no publicación de una cifra? No se puede", dijo Ray Attrill, jefe de investigación de divisas del National Australia Bank.

"La reunión de la Reserva Federal no es hasta finales de octubre. Así que supongo que la hipótesis de trabajo será que si entramos en un cierre, esperemos que no dure lo suficiente. Las cifras seguirán estando disponibles y se publicarán antes de la reunión de octubre. Supongo que eso es realmente lo importante", añadió.

Antes del informe de empleo del viernes, los inversores también obtendrán cifras sobre las ofertas de empleo, las nóminas privadas y el PMI manufacturero ISM, entre otros, para obtener más pistas sobre la salud de la economía estadounidense.

La racha de datos económicos que muestra solidez en EEUU en las últimas semanas ha hecho retroceder las expectativas de recortes agresivos de los tipos de interés de la Reserva Federal, y los mercados prevén ahora una flexibilización de unos 40 puntos básicos para diciembre. En otras divisas, el dólar australiano subía un 0,36%, hasta US$0,6571, mientras que el dólar neozelandés avanzaba un 0,26%, hasta US$0,5791.

El Banco de la Reserva de Australia anunciará su decisión sobre los tipos de interés el martes. Se espera que el banco central mantenga los tipos sin cambios.

(Información de Rae Wee; edición de Shri Navaratnam y Jamie Freed; edición en español de Paula Villalba)