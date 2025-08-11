El dólar cae antes del IPC estadounidense y la fecha límite para los aranceles de Estados Unidos a China

Por Gregor Stuart Hunter

SINGAPUR, 11 ago (Reuters) -

El dólar estadounidense ampliaba su caída el lunes, mientras los inversores estaban pendientes del resultado de los eventos que tendrán lugar esta semana, desde los datos clave del IPC estadounidense de julio del martes y el plazo para que Washington y Pekín lleguen a un acuerdo arancelario, a una cumbre entre Rusia y Estados Unidos el viernes. El índice del dólar caía un 0,2%, hasta 98,073, tras la caída del 0,4% de la semana pasada. Frente al yen, cotizaba a 147,46, o un 0,20% más bajo que los niveles de última hora en EEUU, con los mercados japoneses cerrados por la festividad del Día de la Montaña.

"Si me la jugara de alguna manera, me pondría largo en volatilidad esta semana", dijo Tim Kelleher, jefe de ventas institucionales de divisas de Commonwealth Bank en Auckland, basándose en la imprevisibilidad de los acontecimientos que se avecinan.

Los mercados de criptomonedas subían, con el bitcóin

subiendo un 3% a US$121.909,06, no muy lejos de su récord del 14 de julio de US$123.153,22, después de que la orden ejecutiva del presidente Donald Trump liberara el jueves las tenencias de criptodivisas en las cuentas de jubilación de Estados Unidos.

Ether subía un 2,1% a US$4307,25, después de tocar su máximo desde diciembre de 2021 a principios de la sesión.

Las conversaciones comerciales también en el foco a medida que se acerca la fecha límite del 12 de agosto de Trump para un acuerdo entre Estados Unidos y China, en particular sobre la política de chips.

"El mercado ha descontado completamente la idea de que vamos a obtener una extensión", dijo Chris Weston, jefe de investigación de Pepperstone Group Ltd en Melbourne, y agregó que otra tregua de 90 días era lo más probable.

Con EEUU y China tratando de cerrar un acuerdo que evite aranceles de bienes de tres dígitos, un responsable estadounidense dijo a Reuters que los fabricantes de chips Nvidia

y AMD acordaron destinar el 15% de los ingresos por ventas en China al Gobierno de EEUU, con el objetivo de asegurar licencias de exportación de semiconductores.

"No sé si será algo bueno o malo, pero si pone cierre al asunto, no es un mal resultado", dijo Weston.

"Si Trump dice 15% y damos por terminado el asunto, puede que no sea tan malo".

El informe siguió a una advertencia de que los chips H20 de Nvidia plantean problemas de seguridad para China, dijo el domingo una cuenta de redes sociales vinculada a los medios estatales.

El yuan del mercado internacional

fluctuaba entre ganancias y pérdidas, cotizando a 7,184 por dólar, después de que los datos del fin de semana mostraran que los precios de producción de China cayeron más de lo esperado en julio, mientras que los precios al consumo se mantuvieron sin cambios.

El dólar australiano alcanzaba los US$0,6526

, cotizando plano a la espera de la decisión sobre tipos de interés que tomará el banco central el martes, en la que se espera que recorte los tipos de interés en 25 puntos básicos, hasta el 3,60%, después de que la inflación del segundo trimestre no cumpliera las expectativas y la tasa de desempleo alcanzara su nivel más alto en 3 años y medio.

El "kiwi" (divisa neozelandesa) apenas variaba a US$0,59545

, mientras que la libra esterlina

cotizaba a US$1,3465, con una subida del 0,1% en lo que va de día.

Por otra parte, los movimientos de personal en las instituciones clave de la política monetaria estadounidense también fueron objeto de atención.

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, dijo que el nuevo presidente de la Reserva Federal debe ser alguien "que pueda examinar toda la organización", en un momento en que la misión de la Fed cubría muchas cosas fuera de la política monetaria y ponía en riesgo su independencia, dijo el diario japonés Nikkei.

Entre los candidatos que la Administración de Trump está entrevistando para dirigir la Oficina de Estadísticas Laborales se encuentra E.J.

Antoni, economista jefe de la conservadora Heritage Foundation, dijo The Wall Street Journal, basándose en la información de un alto cargo de la administración. (Información de Gregor Stuart Hunter; edición de Jacqueline Wong y Clarence Fernandez; editado en español por Patrycja Dobrowolska)