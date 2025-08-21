El dólar cae con los inversores preocupados por la independencia de la Fed y a la espera de Powell

Por Jaspreet Kalra

SINGAPUR, 21 ago (Reuters) -

El dólar estadounidense bajaba el jueves mientras los inversores esperaban las señales de política monetaria del simposio de Jackson Hole de la Reserva Federal, sin perder de vista la preocupación sobre la independencia del banco central tras la última intervención del presidente Donald Trump.

* Las divisas tuvieron una reacción tibia al anuncio de que Estados Unidos y la Unión Europea cerraron el acuerdo comercial marco que alcanzaron el mes pasado y que incluye un arancel estadounidense del 15% a la mayoría de las importaciones de la UE. * El euro y la libra esterlina cotizaban estables en US$1,1649 y US$1,3460, respectivamente. El yen japonés bajaba un 0,3%, a 147,85 yenes por dólar, mientras que el franco suizo también sufría ligeras pérdidas.

* La probabilidad de que la Reserva Federal recorte las tasas de interés el mes que viene se reducía ligeramente, al 79%, lo que ofreció un ligero apoyo al dólar, ya que la atención se centraba en la posición del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell.

* Probablemente habrá una reacción mayor si Powell indica que la Fed podría mantener las tasas de interés estables de nuevo en septiembre, que si se inclina en la dirección de un recorte, dijo Kenneth Broux, jefe de investigación corporativa de divisas y tasas de Societe Generale.

* "Los riesgos son asimétricos. Dado que (un recorte) ya está descontado, el riesgo es que volvamos al 50-50", agregó.

* La reacción a esto sería una venta masiva de bonos del Tesoro de Estados Unidos de corto plazo y un dólar más fuerte, dijo Broux.

* La petición del presidente Trump de que la gobernadora de la Fed, Lisa Cook, dimita por las acusaciones vertidas por uno de sus aliados políticos ha reavivado la preocupación de los inversores sobre los esfuerzos de este por ganar influencia sobre el banco central. * El índice del dólar, que mide la divisa estadounidense frente a otros seis pares, cotizaba estable en 98,337 y se encaminaba a una subida del 0,4% esta semana. (Jaspreet Kalra en Mumbai y Ankur Banerjee en Singapur Edición en español de Javier López de Lérida)