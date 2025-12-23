El dólar cae, con mercados pendientes de la Fed más que de los datos de crecimiento

Por Gertrude Chavez-Dreyfuss y Lucy Raitano

NUEVA YORK/LONDRES, 23 dic (Reuters) -

El dólar estadounidense caía el martes, en una semana corta por las vacaciones, golpeado por las expectativas de más recortes de tasas el año que viene, pero recortó pérdidas frente al yen y el euro después de datos que mostraron un fuerte crecimiento en el tercer trimestre de la mayor economía del mundo.

* El informe reforzó la opinión de que la Reserva Federal no bajará las tasas de interés en su reunión de enero, con una probabilidad del 87% de que se mantengan, según las estimaciones de LSEG.

* Los futuros de los tipos de interés en Estados Unidos prevén que la próxima relajación monetaria de la Reserva Federal ocurrirá en junio, con dos recortes de 25 puntos básicos cada uno en 2026.

* "Podríamos ver un dólar más bajo, al menos en el primer trimestre del próximo año, porque la Fed se verá cada vez más obligada a admitir que el mercado laboral no está en un buen momento", dijo Erik Bregar, director de gestión de riesgos de divisas y metales preciosos de Silver Gold Bull en Toronto.

* "Los halcones inflacionistas del comité mantienen las tasas de interés estadounidenses a largo plazo un poco más altas de lo que deberían", añadió.

* Los datos del martes mostraron que el producto interior bruto de Estados Unidos creció a una tasa anualizada del 4,3% en el tercer trimestre, según la primera estimación de la Oficina de Análisis Económico del Departamento de Comercio. Los economistas encuestados por Reuters habían pronosticado un 3,3%.

* Tras la publicación del informe, el dólar recortó sus pérdidas frente al yen y se situó en 156,39 yenes, con una caída del 0,4%.

* El euro se fortalecía un 0,2%, a 1,1786 dólares. El índice dólar, que compara al billete verde frente a una cesta de seis destacadas monedas, caía un 0,2%, a 98,07 unidades, ampliando las pérdidas a un segundo día. El índice se encamina a un descenso mensual del 1,4% y del 9,6% anual, su declive más pronunciado desde 2017. (Editado en español por Carlos Serrano)