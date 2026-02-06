El dólar cae desde máximo de dos semanas, el yen se encamina a una pérdida semanal

Por Laura Matthews y Amanda Cooper

NUEVA YORK/LONDRES, 6 feb (Reuters) - El dólar caía desde máximos de dos semanas el viernes, cediendo parte de sus ganancias como refugio seguro, ya que los activos de riesgo se recuperaban de un profundo descenso impulsado por las preocupaciones sobre un aumento del gasto relacionado con la inteligencia artificial este año

* Aun así, el dólar seguía rumbo de anotar un alza semanal y recortaba algunas de las pérdidas anteriores frente al yen japonés, después de que los datos estadounidenses mostraron una mejora en la confianza de los consumidores este mes, a pesar de que persisten las preocupaciones sobre el mercado laboral y el aumento del costo de vida

* El yen sigue en camino de registrar su peor rendimiento semanal frente al dólar desde octubre y ha cedido la mayor parte de las fuertes ganancias de enero, mientras los operadores se preparan para las elecciones nacionales del domingo

* El índice dólar, que mide el rendimiento de la moneda estadounidense frente a otras seis divisas, caía un 0,3% tras alcanzar anteriormente su máximo en dos semanas. Aún así, subía un 0,52% en la semana, en camino de registrar su mayor alza semanal desde principios de enero

* El catalizador de la subida de esta semana fue la nominación el viernes pasado de Kevin Warsh como próximo presidente de la Reserva Federal por parte del presidente Donald Trump. Warsh no es considerado un gran defensor de las fuertes bajadas de tasas de interés

* El yen cotizaba prácticamente sin cambios, a 156,98 unidades por dólar, antes de las elecciones del domingo, en las que podría producirse la victoria de la primera ministra Sanae Takaichi

* El euro subía un 0,32% a 1,1813 dólares después de que el Banco Central Europeo mantuvo el jueves las tasas de interés sin cambios, como se esperaba, y restó importancia al efecto de las fluctuaciones monetarias en sus decisiones futuras

* La libra esterlina recuperaba parte de la caída de casi un 1% del jueves y subía un 0,61% a 1,3608 dólares, encaminándose hacia su peor caída semanal frente al dólar desde el 27 de octubre

* El Banco de Inglaterra también mantuvo las tasas sin cambios el jueves en una votación inesperadamente reñida y afirmó que es probable que los costos de financiación bajen si se mantiene la caída prevista de la inflación

* En el mercado de las criptomonedas, el bitcóin subía un 8,70% a 68.613,05 dólares, tras alcanzar su mínimo desde octubre de 2024, de 60.017 dólares. Aún así, se encaminaba hacia una caída del 9% en la semana. (Información adicional de Ankur Banerjee en Singapur; edición de Jacqueline Wong y Emelia Sithole-Matarise; Editado en Español por Ricardo Figueroa)