El dólar cae en el inicio de una semana clave para los bancos centrales

Por Rae Wee

SINGAPUR, 15 sep (Reuters) -

El dólar retrocedía el lunes, en vísperas de una semana decisiva con las decisiones de los bancos centrales, encabezadas por la Reserva Federal, mientras que el euro apenas reaccionó a la rebaja de la calificación crediticia de Francia por parte de Fitch.

En Asia, el volumen era moderado y los mercados japoneses estaban cerrados por festivo, por lo que las divisas se mantenían en un rango variable a lo largo de la sesión. El euro sufría ligeras presiones y cotizaba un 0,04% por debajo de US$1,1729, aunque los inversores restaron importancia al anuncio de Fitch de rebajar la calificación crediticia de Francia al nivel más bajo jamás registrado.

La decisión despoja a la segunda mayor economía de la eurozona de su calificación AA-, en un momento en que se enfrenta a una crisis política y a una deuda creciente.

Con todo, gran parte de la atención de los inversores esta semana se centrará en la serie de decisiones sobre tipos de interés en Estados Unidos, Japón, Reino Unido, Canadá y Noruega, que podrían marcar el tono de los mercados, con la Reserva Federal como protagonista.

Las expectativas de un recorte de tipos por parte de la Fed el miércoles han lastrado al dólar en los últimos tiempos, y el lunes bajaba un 0,08% frente a una cesta de divisas, hasta 97,58. La libra esterlina avanzaba un 0,11% hasta US$1,3565, mientras que el dólar australiano subía un 0,23% hasta US$0,6663, coqueteando con el máximo de 10 meses alcanzado el viernes. (Información de Rae Wee; edición de Sonali Paul; editado en español por Patrycja Dobrowolska)