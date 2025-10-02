El dólar cae mientras inversores evalúan cierre del gobierno de EEUU y malos datos de empleo

Por Joice Alves

LONDRES, 2 oct (Reuters) - El dólar caía el jueves a mínimos de una semana, mientras los operadores sopesaban el impacto del cierre del gobierno estadounidense y los malos datos de empleo aumentaban las expectativas de que la Reserva Federal recorte las tasas de interés dos veces más este año.

* El índice dólar, que mide la cotización del billete verde frente a una cesta de seis divisas, caía un 0,2%, a 97,52.

* Después de cuatro días consecutivos de pérdidas para el dólar, los operadores estaban sopesando cuánto tiempo podría durar el cierre del gobierno de Estados Unidos, su efecto sobre la publicación de datos económicos y cómo eso jugará en la toma de decisiones de la Fed.

* El informe nacional de empleo ADP mostró el miércoles que el empleo privado en Estados Unidos se redujo en 32.000 puestos de trabajo el mes pasado, después de un descenso de 3000 puestos de trabajo en agosto (cifra revisada a la baja). Los economistas consultados por Reuters habían pronosticado un aumento del empleo privado de 50.000 puestos.

* La administración de Donald Trump congeló el miércoles US$26.000 millones para los estados de tendencia demócrata, cumpliendo una amenaza de utilizar el cierre para atacar las prioridades de sus rivales políticos.

* Los datos también mostraron el miércoles que la actividad manufacturera de Estados Unidos subió en septiembre, aunque los nuevos pedidos y el empleo fueron moderados, ya que las fábricas lidiaron con las consecuencias de los aranceles generalizados del presidente Donald Trump.

* En tanto, la Corte Suprema de Estados Unidos dijo que escucharía en enero los argumentos sobre el intento de Trump de destituir a la gobernadora de la Fed, Lisa Cook.

* Entre otras monedas, el euro subía un 0,2% a US$1,1756 después de que los datos mostraron el miércoles que la inflación de la zona euro se aceleró el mes pasado por el aumento de los precios de los servicios y un menor descenso de los costos energéticos, lo que probablemente refuerce las apuestas a que el Banco Central Europeo mantendrá las tasas de interés sin cambios durante algún tiempo.

* The Wall Street Journal informó de que Estados Unidos proporcionará a Ucrania información de inteligencia para ataques con misiles de largo alcance contra la infraestructura energética rusa. (Reporte de Joice Alves. Reporte adicional de Gregor Stuart Hunter. Editado en Español por Ricardo Figueroa)