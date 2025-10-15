El dólar cae mientras los inversores se centran en las apuestas de recortes de la Fed

Por Kevin Buckland

TOKIO, 15 oct (Reuters) -

El dólar estadounidense caía frente a una cesta de divisas el miércoles, después de que los comentarios del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, reforzaran las apuestas sobre una serie de recortes de tipos en los próximos meses.

El yen y el dólar australiano fueron las monedas que más se recuperaron de las fuertes caídas de la semana pasada.

Algunos analistas también señalaron que la decisión de Pekín de fijar la cotización oficial del yuan en el lado más fuerte de la línea de 7,1 por dólar por primera vez desde el pasado mes de noviembre ha supuesto un impulso.

El dólar australiano, sensible al riesgo, se apreciaba, a pesar del conflicto arancelario entre Pekín y Washington. El yen subía a pesar de la incertidumbre sobre quién será el próximo primer ministro de Japón, mientras medios locales informaron de que la votación parlamentaria prevista para el próximo martes podría retrasarse debido a las disputas políticas. El índice del dólar, que mide la divisa estadounidense frente a seis divisas principales, descendía un 0,2%, hasta 98,844, a las 0536 GMT, y ampliaba un descenso del 0,2% respecto a la sesión anterior.

En un discurso pronunciado el martes, Powell aludió a un recorte de los tipos al afirmar que el mercado laboral estadounidense seguía sumido en un estancamiento de bajas contrataciones. Dijo que la ausencia de datos económicos oficiales debido al cierre de la Administración no ha impedido que los dirigentes monetarios puedan evaluar las perspectivas económicas, al menos por ahora.

Los mercados prevén actualmente un recorte de un cuarto de punto en la reunión de la Fed del 28 y 29 de octubre y otro en la siguiente reunión de diciembre, seguidos de tres recortes más el año que viene, según datos de LSEG.

"En este momento, el mercado se encuentra en una fase de 'Ricitos de Oro'", según los analistas de DBS, con los activos de riesgo respaldados por una economía fuerte y unas condiciones monetarias favorables.

"Las tensiones comerciales, el cierre de la Administración y las preocupaciones sobre la inflación se están dejando de lado por ahora", añadieron.

El representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, ayudó a calmar algunos nervios el martes cuando dijo a CNBC que todavía había un plan para que el presidente Donald Trump se reuniera con el mandatario chino, Xi Jinping.

El dólar retrocedía un 0,4%, a 151,23 yenes y anteriormente había caído a 151,005 yenes. El dólar descendía un 0,2%, hasta los 7,1284 yuanes en las operaciones extraterritoriales. El dólar australiano avanzaba un 0,4%, a US$0,6514, tras caer un 0,5% un día antes, cuando tocó el mínimo desde el 22 de agosto a US$0,64405.

Sin embargo, el dólar neozelandés subía solo un 0,1%, a 0,5718 dólares, después de caer el martes a un mínimo de seis meses de 0,56839 dólares. El economista jefe del Banco de la Reserva de Nueva Zelanda, Paul Conway, dijo el miércoles a Bloomberg TV que los responsables de política monetaria estaban abiertos a nuevos recortes de tipos si fuera necesario, tras la enorme reducción de la semana pasada.

El euro subía un 0,1%, hasta 1,1621 dólares, tras ganar un 0,3% en la sesión anterior, apoyado por la propuesta del Gobierno francés de suspender las reformas históricas de las pensiones. La libra esterlina ganaba un 0,3%, hasta 1,3355 dólares, y se recuperaba de la caída del martes, cuando los datos oficiales mostraron un enfriamiento del crecimiento salarial. (Información de Kevin Buckland; edición de Shri Navaratnam y Jamie Freed; edición en español de Paula Villalba)