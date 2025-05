El dólar cae mientras los inversores se fijan en la ley fiscal de Trump

By Kevin Buckland TOKIO, 21 mayo (Reuters) - El dólar estadounidense retrocedía el miércoles, extendiendo una caída de dos días frente a sus principales competidores, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no lograra convencer a los republicanos de apoyar su proyecto de ley de impuestos. Los operadores también se mostraron cautelosos ante la posibilidad de que las autoridades estadounidenses busquen un dólar más débil en las reuniones de ministros de finanzas del Grupo de los Siete (G7) que se están celebrando en Canadá. Los avances en la guerra arancelaria global de Trump, que han hecho oscilar las divisas incontrolablemente en los últimos meses, se han ralentizado considerablemente esta semana, final de los 90 días de respiro arancelario para los socios comerciales de Estados Unidos en ausencia de nuevos acuerdos comerciales. Aunque los mercados siguen siendo optimistas respecto a la voluntad de la Casa Blanca de que el comercio vuelva a fluir de forma sostenida, las conversaciones con Tokio y Seúl, estrechos aliados, parecen haber perdido impulso. Todo esto se ha combinado para mantener el dólar bajo presión y los rendimientos del Tesoro de EEUU al alza, en un momento en que el tema de "vender EEUU" sigue informando las decisiones de inversión, aunque de una manera menos dramática que a principios de este mes. "No creemos que el dólar, ni los activos estadounidenses en general, estén en el inicio de una 'espiral de la muerte'", escriben los analistas del Commonwealth Bank of Australia en una nota. "Sin embargo, prevemos que el US$ vuelva a debilitarse en 2026, una vez que la incertidumbre arancelaria desaparezca y los tipos de interés más bajos apoyen una recuperación de la economía mundial", dijeron. "Además, esperamos que los grandes gestores de dinero asignen menos capital a activos en US$ con el tiempo". Una rebaja de Moody's de la calificación de la deuda soberana de Estados Unidos el viernes puede haber tenido solo un impacto limitado en los mercados, pero se ha sumado a la narrativa de una menor fe en los activos estadounidenses como refugio seguro. El proyecto de ley fiscal de Trump añadiría entre 3 y 5 billones de dólares a la deuda del país, según analistas no partidistas. La abultada deuda fiscal, las fricciones comerciales y el debilitamiento de la confianza han lastrado los activos estadounidenses. "Las tasas arancelarias son ahora más bajas, pero no bajas, y lo mismo puede decirse de los riesgos de recesión en EEUU", escribieron los analistas de Goldman Sachs en una nota de investigación. "Pero mientras los riesgos de recesión se han comprimido, los riesgos de tipos más altos están creciendo", dijeron. todavía se enfrenta a la peor combinación de crecimiento-inflación de las principales economías, y a medida que el proyecto de ley fiscal se abre camino en el Congreso, erosionar el excepcionalismo de EEUU está resultando literalmente costoso en un momento de grandes necesidades de financiación. "Esto deja caminos más anchos hacia un dólar más débil y una curva del Tesoro estadounidense más pronunciada". El dólar retrocedía un 0,55%, a 143,715 yenes, a las 0520 GMT y cedía un 0,67%, a 0,8222 francos suizos. El ministro japonés de Finanzas, Katsunobu Kato, dijo antes de una esperada reunión con el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, que las conversaciones sobre los tipos de cambio se basarían en su opinión compartida de que no es deseable una excesiva volatilidad de las divisas. El euro subía un 0,42%, a US$1,1332, mientras que la libra esterlina sumaba un 0,3%, a US$1,34315. El índice del dólar, que mide la divisa estadounidense frente a esos cuatro pares y otros dos competidores, caía un 0,38% hasta 99,59, ampliando un descenso del 1,3% en dos días. Los representantes de la Reserva Federal también redoblaron el martes sus preocupaciones sobre el impacto de las políticas comerciales del Gobierno del presidente Trump en la economía. El mensaje colectivo fue que la Fed está firmemente en modo de esperar y ver. "Sigue habiendo un alto grado de confianza, posiblemente complacencia, en que se alcanzarán acuerdos, los aranceles bajarán y las pausas con países como China se convertirán en una política permanente", dijo Kyle Rodda, analista de mercados financieros de Capital.com. "Sin embargo, para que el impulso continúe, se necesitan noticias frescas para que los mercados extiendan su escalada por el proverbial muro de la preocupación". (Información de Kevin Buckland; edición de Shri Navaratnam; editado en español por Patrycja Dobrowolska)