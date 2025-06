El dólar cae tras el anuncio de Trump de un alto el fuego entre Israel e Irán

Por Rae Wee

SINGAPUR, 24 jun (Reuters) - El dólar estadounidense caía el martes, mientras que sus homólogos australiano y neozelandés avanzaban, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara un alto el fuego entre Israel e Irán, lo que animó a los inversores y provocó un repunte del riesgo en todos los mercados.

Trump anunció un alto el fuego completo entre Israel e Irán, lo que podría poner fin al conflicto de 12 días que llevó a millones de personas a huir de Teherán y provocó temores de una nueva escalada en la región devastada por la guerra.

Sin embargo, no hubo confirmación por parte de Israel, y el ejército israelí dijo que Irán lanzó oleadas de misiles el martes pocas horas después del anuncio. Trump dijo más tarde que el alto el fuego "está ahora en vigor" e instó a ambos países a no violarlo. El dólar australiano, sensible al riesgo, subía un 0,5%, hasta los US$0,6493, al igual que el "kiwi" (divisa neozelandesa), que avanzaba un 0,55%, hasta los US$0,6009 dólares. El séquel israelí también subía con fuerza, un 1% frente al dólar, y alcanzaba su nivel más alto desde febrero de 2023. "Obviamente, es una noticia positiva para el apetito de riesgo", dijo Rodrigo Catril, estratega de divisas de National Australia Bank, sobre el alto el fuego anunciado. "Evidentemente, necesitamos tener un poco más de detalles en términos de qué significa exactamente todo esto... Supongo que serán las condiciones del alto el fuego, y cuáles son las condiciones para un acuerdo de paz más duradero", añadió. El dólar, que la semana pasada se vio apoyado por la demanda de refugio seguro, cayó ampliamente tras conocerse la noticia. Frente al yen, el billete verde perdía un 0,47%, a 145,45 . El euro subía un 0,23%, a US$1,1605, y la libra esterlina avanzaba un 0,27%, a US$1,3564. El yen y el euro se beneficiaban de la caída de los precios del petróleo, dado que tanto la UE como Japón dependen en gran medida de las importaciones de petróleo y gas natural licuado, mientras que Estados Unidos es un exportador neto.

(Información de Rae Wee; edición de Lincoln Feast y Jamie Freed; edición en español de Paula Villalba)