El dólar cae tras la eliminación de aranceles en EE. UU. y aumento de la tensión con Irán

NUEVA YORK, 23 ‌feb (Reuters) -

El dólar se debilitaba ‌el ⁠lunes, mientras los operadores evaluaban las políticas comerciales de Estados Unidos después de que la Corte Suprema rechazara el viernes los aranceles del presidente Donald Trump, y ⁠observaban ⁠el aumento de la tensión con Irán, que está negociando con Washington un tratado nuclear.

* Los jueces, en una sentencia de 6 a 3 redactada por el presidente ‌conservador de la Corte Suprema, John Roberts, confirmaron la ​decisión de un tribunal inferior de ​que el uso por parte de Trump de una ley de emergencia de 1977 excedía su autoridad.

* Trump ha respondido diciendo que va a encontrar formas alternativas de cobrar los aranceles.

* "El mayor problema es que ahora hay incertidumbre. Y la forma en que el mercado está descontando ​esa incertidumbre también es un poco desconocida", dijo Sarah Ying, directora de estrategia de divisas de CIBC Capital Markets.

* El euro ⁠subía un 0,23%, a 1,1807 dólares, mientras que el yen japonés se fortalecía un 0,43%, a 154,41 ‌yenes. La libra esterlina ganaba un 0,27%, a 1,3519 dólares.

* Trump dijo el sábado que aumentaría un arancel temporal del 10% al 15% a las importaciones procedentes de todos los países, el nivel máximo permitido por la ley. Los nuevos gravámenes se basan en una ley no usada antes, conocida como Sección 122, que permite aranceles de hasta el 15%, pero requiere ‌la aprobación del Congreso para prorrogarlos después de 150 días.

* Trump dijo que utilizaría el periodo ⁠de 150 días para trabajar en la emisión de otros aranceles "legalmente permisibles". En una ‌publicación en las redes sociales el lunes, también señaló el posible uso ⁠de licencias para presionar a los países.

* El Parlamento Europeo ⁠decidió el lunes posponer la votación sobre el acuerdo comercial de la Unión Europea con Estados Unidos debido al nuevo impuesto a las importaciones.

* El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, dijo el viernes que creía que todos los países iban a respetar ‌los acuerdos comerciales alcanzados con el ​Gobierno de Trump durante el último año.

* También hay incertidumbre sobre si las empresas que pagaron aranceles podrán obtener reembolsos. (Reporte de Niket Nishant en Londres y Tom Westbrook y Rae Wee en Singapur; edición de Stephen Coates y ‌Kate Mayberry. Editado en español por Ricardo Figueroa y Javier López de Lérida)