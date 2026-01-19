El dólar cae y los inversores buscan refugio tras las amenazas arancelarias de Trump

Por Rae Wee

SINGAPUR, 19 ene (Reuters) -

El dólar descendía el lunes, en un momento en que los inversores, inquietos por las nuevas amenazas arancelarias del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra Europa por Groenlandia, se en el yen y el franco suizo, en un movimiento general de aversión al riesgo en todos los mercados.

Trump dijo durante el fin de semana que impondría un arancel de importación adicional del 10% a partir del 1 de febrero sobre los bienes procedentes de Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, Países Bajos, Finlandia y Reino Unido, hasta que se permita a Estados Unidos comprar Groenlandia.

Los principales países de la Unión Europea denunciaron el domingo las amenazas arancelarias de Groenlandia como un chantaje, y Francia propuso responder con una serie de contramedidas económicas no probadas hasta ahora.

En el mercado de divisas, la reacción instintiva en las primeras operaciones asiáticas fue vender el euro

y la libra esterlina, lo que llevó a las divisas a un mínimo de siete semanas de US$1,1572 y un mínimo de un mes de US$1,3321, respectivamente.

Sin embargo, a medida que avanzaba la jornada, ambas divisas rebotaron desde sus mínimos, con el dólar bajo presión, ya que los inversores evaluaron las implicaciones a largo plazo de la última medida de Trump sobre el billete verde.

Eso ayudó al euro a revertir sus pérdidas, ganando un 0,3% para cotizar a US$1,1634, mientras que la libra esterlina recuperaba igualmente un 0,16%, hasta US$1,3397.

"Lo normal sería pensar que la amenaza de aranceles conduciría a un euro más débil", dijo Khoon Goh, jefe de investigación de Asia en ANZ.

"Pero, como hemos visto el año pasado también, cuando los aranceles del 'Día de la Liberación' se estaban poniendo en marcha, el impacto en los mercados de divisas en realidad ha sido más hacia la debilidad del dólar cada vez que hay una mayor incertidumbre política que emana de Estados Unidos", añadió.

Los inversores se habían deshecho del dólar después de que Trump anunciara aranceles generalizados en todo el mundo el pasado mes de abril, desencadenando una crisis de confianza en los activos estadounidenses.

Una tendencia similar se produjo el lunes, cuando el billete verde caía un 0,45% frente al refugio seguro del franco suizo

a 0,7985, y descendía un 0,21%, a 157,77 yenes.

Sin embargo, algunas subidas del yen se vieron frenadas por la política interna, ya que la inminencia de unas elecciones anticipadas en Japón aumenta las expectativas de un mayor estímulo fiscal, lo que a su vez perjudica a su divisa y a sus bonos. El índice del dólar bajaba ligeramente, a 99,11.

"Aunque se podría argumentar que los aranceles amenazan a Europa, en realidad es el dólar el que se está llevando la peor parte, porque creo que los mercados están valorando el aumento de las primas de riesgo político del dólar estadounidense", añadió Goh.

Las criptomonedas, a menudo utilizadas como indicador del sentimiento de riesgo, también sufrieron fuertes ventas.

El bitcóin

bajaba un 3%, a US$92.563,09, mientras que el ether

se hundía más de un 4%, a US$3.200,99.

(Información de Rae Wee; edición de Shri Navaratnam, Michael Perry y Clarence Fernandez; edición en español de Paula Villalba)