El dólar cierra otra semana de pérdidas por la paralización del Gobierno

Por Gertrude Chavez-Dreyfuss

NUEVA YORK, 3 oct (Reuters) - El dólar se debilitó el viernes y cerró otra semana más de pérdidas, ya que la incertidumbre en torno al cierre parcial del Gobierno estadounidense oscurecía el panorama y retrasaba la publicación de datos como las nóminas no agrícolas, cruciales para evaluar la dirección de la economía.

* El informe de nóminas no agrícolas de Estados Unidos de septiembre debía publicarse el viernes, pero no se divulgó debido a la paralización del Gobierno.

* El yen, por otro lado, retrocedió desde los máximos de esta semana, mientras los operadores analizaban el próximo movimiento del Banco de Japón antes de las elecciones para el liderazgo del partido gobernante este fin de semana.

* El euro subía un 0,2% frente al dólar, a US$1,1739, en su mejor semana en un mes.

* Las ganancias del euro llevaban a que el índice dólar , que mide la cotización de la moneda estadounidense frente a una cesta de seis divisas, a una baja de 0,1%, a 97,72.

* "Seguimos dentro de un rango. Creo que hay una falta de impulso direccional, y el hecho de que el Gobierno esté cerrado sólo se suma al entorno de baja volatilidad", dijo Vassili Serebriakov, estratega de divisas de UBS en Nueva York.

* "Si, por ejemplo, vemos más despidos gubernamentales como ha amenazado la administración, eso contribuye a la debilidad del mercado laboral y probablemente sea negativo para el dólar", agregó.

* Frente al franco suizo, el dólar cayó un 0,3%, a 0,7951 francos, y cerraba con su peor rendimiento semanal desde mediados de agosto.

* El dólar también bajó ante la libra esterlina, que ganó un 0,3%, a US$1,3479. La libra anotaba su mayor ganancia semanal desde el 11 de agosto. (Reporte de Lucy Raitano en Londres y Gertrude Chavez-Dreyfuss en Nueva York; Reporte adicional de Rocky Swift en Tokio; Editado en Español por Manuel Farías)