El dólar es golpeado debido a que geopolítica reaviva la estrategia de "Vender EEUU"

Por Gregor Stuart Hunter y Amanda Cooper

SINGAPUR/LONDRES, 20 ene (Reuters) - El dólar registraba el martes su mayor caída diaria en más de un mes, después de que las amenazas de la Casa Blanca a Europa sobre el futuro de Groenlandia desencadenaron una venta masiva de acciones y deuda pública estadounidenses y provocaron una subida del euro y la libra esterlina.

* El índice dólar, que mide el comportamiento de la divisa estadounidense frente a una cesta de otras seis monedas, llegó a caer hasta un 0,6% -lo que supone su mayor caída en un día desde mediados de diciembre- ante la preocupación de los inversores por la exposición a los mercados estadounidenses.

* El lunes, las renovadas amenazas arancelarias del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra los aliados europeos desencadenaron una repetición de la llamada estrategia "Vender EEUU" que surgió después del anuncio arancelario del "Día de la Liberación" del año pasado en abril, con acciones, bonos del Tesoro y el dólar a la baja.

* Los mercados estadounidenses volverán a operar el martes tras el festivo por el Día de Martin Luther King Jr.

* El euro subía un 0,6%, a US$1,1719, mientras que la libra ganaba un 0,35%, cotizando a US$1,3474. La libra recibió un pequeño impulso adicional de los datos del mercado laboral británico, que mostraron que el desempleo se mantiene en máximos de cinco años, pero también ofrecieron señales positivas, como el estancamiento de las cifras de vacantes.

* Los datos semanales del regulador de los mercados estadounidenses muestran que los inversores han recortado modestamente sus mayores posiciones largas, o alcistas, en futuros sobre el euro, pero esa posición sigue siendo cercana a la mayor desde mediados de 2023, lo que en teoría significa que podría haber apetito vendedor.

* El yen, que cayó durante la sesión en Asia debido a la aceleración de las ventas en los mercados de deuda pública japonesa, repuntaba al inicio de las operaciones europeas, dejando al dólar con una caída del 0,2% frente a la moneda nipona, a 157,75 yenes.

* La primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, ha convocado elecciones anticipadas para el 8 de febrero y ha prometido una serie de medidas para relajar la política fiscal, lo que ha inquietado a los inversores en bonos soberanos japoneses por la fragilidad de las finanzas públicas del país.

* El franco suizo, un beneficiario clave de los flujos de refugio, se fortalecía por tercer día consecutivo, dejando al dólar con una caída del 0,9%, a 0,7902 francos.

* Frente al yuan chino del mercado internacional que cotiza en Hong Kong, el dólar operaba estable en 6,952 yuanes, su nivel más bajo desde mayo de 2023. El Banco Popular de China mantuvo sin cambios las tasas de interés de referencia por octavo mes consecutivo en enero, tal y como esperaban los analistas consultados por Reuters.

* El bitcóin caía otro 2,1% a US$90.949, mientras que ether cedía un 3,7% a US$3.117,03. (Reporte de Gregor Stuart Hunter; Editado en Español por Ricardo Figueroa)