El dólar intenta recuperarse tras la inesperada postura expansionista de Powell

Por Kevin Buckland

TOKIO, 25 ago (Reuters) -

El dólar estadounidense recuperarse el lunes de un mínimo de cuatro semanas frente al euro después de que un giro del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, le hiciera caer más de un 1%.

La divisa estadounidense sumaba un 0,1%, hasta US$1,1705 por euro, pero se mantenía a poca distancia del mínimo del viernes en US$1,174225, un nivel que no se veía desde el 28 de julio.

Subía un 0,1%, a US$1,3509 por libra esterlina, tras una caída del 0,8% en la sesión anterior, y aumentaba un 0,3%, a 147,26 yenes, recuperando parte de la caída del 1% del viernes.

El dólar australiano, sensible al riesgo, avanzó brevemente el lunes hasta un máximo de una semana de US$0,6523, antes de retroceder y cotizar con pocos cambios a US$0,6490. En la sesión anterior, ganó un 1,1%.

Powell, muy seguido el viernes en el simposio anual de la Reserva Federal en Jackson Hole, abrió la puerta a un recorte de los tipos de interés en la reunión del banco central del mes que viene.

"Los riesgos a la baja para el empleo están aumentando", dijo a una audiencia de economistas y responsables internacionales. "Y si esos riesgos se materializan, pueden hacerlo rápidamente".

Según datos de LSEG, los operadores apuestan ahora en un 84% por un recorte de tipos de un cuarto de punto el 17 de septiembre y por una reducción acumulada de 53 puntos básicos de aquí a finales de año.

El dólar ha estado bajo presión adicional en las últimas semanas, mientras que los ataques del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra Powell y otros de la Fed aumentaron las preocupaciones sobre la independencia del banco central. (Información de Kevin Buckland y Summer Zhen; edición de Christopher Cushing y Shri Navaratnam; editado en español por Irene Martínez)