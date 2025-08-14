El dólar languidece a la espera de recortes de tipos de la Fed

Por Kevin Buckland

TOKIO, 14 ago (Reuters) - El jueves, el dólar estadounidense languidecía a mínimos de varias semanas frente a las principales divisas, mientras los operadores aumentaban las apuestas a que la Reserva Federal reanudará la reducción de los tipos de interés el mes que viene. El billete verde se comportaba peor frente al yen después de que el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, sugiriera que el Banco de Japón tiene que volver a subir los tipos pronto, mientras que la Fed los podría recortar.

Las crecientes expectativas de relajación monetaria, unidas al aumento de la inversión institucional en criptodivisas, impulsaban al bitcóin hasta un nuevo máximo histórico.

El dólar australiano subía, después de que los datos mostraran una sorprendente resistencia del mercado laboral.

Esta fue una historia diferente a la de los EEUU, donde la retórica de la Fed se ha vuelto en general más acomodaticia ante las señales de un enfriamiento del mercado laboral, mientras que los aranceles del presidente Donald Trump aún no se han sumado a las presiones sobre los precios de manera significativa.

Según los datos de LSEG, los operadores ven casi segura una bajada de tipos de la Fed el 17 de septiembre, e incluso dan alrededor de un 7% de probabilidades a una gran reducción de medio punto.

"Para los mercados, ni siquiera es cuestión de si la Reserva Federal bajará los tipos de interés en septiembre, sino de cuánto", dijo Kyle Rodda, analista de Capital.com. "Las señales de desaceleración del mercado laboral han empujado a los futuros a anticipar una serie de recortes de tipos antes de fin de año", añadió.

La Fed también sigue sometida a una intensa presión política para que flexibilice.

Trump ha criticado repetidamente al presidente de la Fed, Jerome Powell, por no recortar los tipos antes, amenazando incluso con destituirlo antes de que el mandato de Powell expire en mayo.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, pidió el miércoles una "serie de recortes de tipos", y dijo que la Fed podría iniciar la flexibilización de la política con un recorte de medio punto.

Bessent también dijo que el Banco de Japón se había quedado "rezagado" al retrasar las subidas de tipos.

"Los comentarios de Bessent están teniendo un fuerte impacto en el USDJPY", dijo Norihiro Yamaguchi, economista de Oxford Economics.

Al mismo tiempo, "las ganancias del yen se están viendo aceleradas por la escasa liquidez en el mercado, ya que esta semana hay menos agentes en el mercado" debido a las vacaciones de Obon, dijo.

El jueves, el dólar caía hasta un 0,7%, hasta 146,35 yenes, su nivel más bajo desde el 24 de julio.

La libra esterlina subía lo suficiente para alcanzar su nivel más alto desde el 24 de julio, en US$1,3590. El euro rondaba los US$1,1703, justo por debajo del máximo del miércoles de US$1,1730, nivel alcanzado por última vez el 28 de julio.

Mientras tanto, el debilitamiento del dólar estadounidense, el espectro de la interferencia política en la política de los bancos centrales y el aumento del apetito por el riesgo de los inversores ante las perspectivas de relajación de la Reserva Federal han contribuido a impulsar el bitcóin hasta su primer máximo histórico desde el 14 de julio.

La principal criptomoneda del mundo alcanzaba los US$124.480,82 en la última sesión, antes de cambiar de manos en el momento de elaboración de este artículo en torno a los US$123.000.

El bitcóin ya se había visto respaldado por el aumento de los flujos de dinero institucional este año a raíz de una serie de cambios regulatorios encabezados por Trump, que se ha autoproclamado "presidente de las criptodivisas".

(Información de Kevin Buckland; edición de Shri Navaratnam; edición de Sam Holmes; edición en español de Paula Villalba)