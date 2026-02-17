El dólar mantiene ganancias con volumen limitado antes de actas de la Fed y PIB de EEUU

Por Rocky Swift

TOKIO, 17 feb (Reuters) -

El dólar mantenía sus ganancias el martes, mientras los mercados esperaban señales, previstas para finales de esta semana, sobre el posible momento en que la Reserva Federal recortará los tipos de interés.

El yen recortó las pérdidas del día anterior, cuando los datos económicos japoneses, peores de lo esperado, despertaron las expectativas de que el Gobierno intensificaría las medidas de estímulo. El dólar australiano bajaba ligeramente después de que las actas del Banco de la Reserva de Australia mostraran que no tenían prisa por subir los tipos.

La actividad bursátil era escasa, por los festivos del Año Nuevo Lunar y tras el feriado del Día del Presidente en Estados Unidos. Los acontecimientos económicos clave se producirán a finales de la semana, con las actas de la última reunión de la Fed y las cifras preliminares del producto interior bruto estadounidense.

"Somos bastante optimistas con respecto a la economía estadounidense", dijo Kristina Clifton, estratega senior de divisas del Commonwealth Bank of Australia en Sídney. "El mercado está proyectando actualmente una alta probabilidad de una bajada de los tipos de interés en junio, lo que también es nuestra opinión. Sin embargo, diferimos del mercado en que esperamos una bajada adicional en julio".

"Consideramos que el factor más importante para el dólar hasta 2026 será la narrativa del excepcionalismo estadounidense", añadió. El índice del dólar, que mide el dólar frente a una cesta de divisas, subía ligeramente hasta 97,12 tras una ganancia del 0,2% en la sesión anterior. El euro caía un 0,1% hasta US$ 1,184. El yen se fortalecía un 0,3% hasta situarse en 153,04 por US$. La libra esterlina se debilitaba un 0,11% hasta situarse en US$ 1,3607.

Los datos del viernes mostraron que los precios al consumo en Estados Unidos aumentaron menos de lo esperado en enero, lo que da a la Fed un margen adicional para flexibilizar su política monetaria este año. Los operadores del mercado monetario están valorando una flexibilización de unos 59 puntos básicos para el resto del año.

El Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) publicará el miércoles las actas de su reunión de enero. Otros datos clave de esta semana son las cifras de inflación de Reino Unido, Canadá y Japón, así como las cifras preliminares de la actividad empresarial mundial del viernes.

La reciente subida del yen se detuvo el lunes, cuando las cifras oficiales mostraron que la economía japonesa apenas creció en el último trimestre. La moneda japonesa sigue estando un 4% más débil frente al dólar desde que Sanae Takaichi, de postura fiscal acomodaticia, asumió el cargo de primera ministra el año pasado.

El dinero que fluye hacia el efervescente mercado bursátil japonés, junto con las subidas de tipos previstas por el Banco de Japón, están empezando a cambiar el rumbo de la debilidad del yen, según Bart Wakabayashi, director de la sucursal de State Street en Tokio.

"Las inversiones siguen llegando a Japón y la situación parece buena", dijo. "Los inversores con dinero real han estado reduciendo su sobreponderación en el dólar-yen, por lo que están comprando yenes y vendiendo dólares". El dólar australiano se debilitaba un 0,1% frente al dólar estadounidense, hasta situarse en US$ 0,706. El "kiwi" (divisa neozelandesa) apenas variaba, situándose en US$ 0,6029, antes de la reunión sobre política monetaria del Banco de la Reserva de Nueva Zelanda del miércoles, en la que se espera que mantenga los tipos sin cambios.

Las actas de la última reunión sobre política monetaria del RBA mostraron que la junta no estaba segura de si serían necesarias nuevas subidas, pero destacaron que la inflación ya había superado el objetivo durante tres años.

En cuanto a las criptomonedas, el bitcóin perdía un 0,68% hasta los US$ 68.377,70, mientras que bajaba un 0,68% hasta los US$ 1.985,32. (Información de Rocky Swift; edición de Thomas Derpinghaus y Lincoln Feast; editado en español por Patrycja Dobrowolska)