El dólar mantiene sus ganancias tras inesperada caída de las nóminas de EE.UU. en febrero

Por Gertrude Chavez-Dreyfuss

NUEVA YORK, 6 mar (Reuters) - El dólar mantenía sus ganancias frente a las principales divisas el viernes, después de que los datos mostraron un descenso inesperado en la creación de 92.000 puestos de trabajo en la mayor economía del mundo el mes pasado, lo que sugiere que la Reserva Federal podría recortar las tasas de interés antes de lo previsto.

* La economía estadounidense perdió 92.000 puestos de trabajo el mes pasado, tras un aumento revisado a la baja de 126.000 en enero, según los datos, mientras que la tasa de desempleo aumentó al 4,4%. Los economistas encuestados por Reuters habían pronosticado un aumento de 59.000 puestos de trabajo, tras el incremento de 130.000 inicialmente registrado en enero.

* "La gran caída en el empleo no agrícola dará a los moderados de la Fed algo de qué hablar", dijo David Rees, jefe de economía global de Schroders en Londres.

* "Pero al menos parte de la sorpresa a la baja se debió a la huelga en el sector sanitario, que debería revertirse. Más allá de eso, aunque el informe sobre el empleo fue débil, dudamos que pase mucho tiempo antes de que el continuo y sólido crecimiento de la economía estadounidense se traduzca en una demanda más sostenida de mano de obra".

* En las primeras operaciones de la mañana en Nueva York, el dólar subía ligeramente frente al yen, un 0,2% a 157,85 yenes, en comparación con los 157,905 justo antes de conocerse los datos. El índice dólar recortó sus avances, pero subía un 0,3% a 99,307.

* El euro bajaba un 0,4% a 1,1558 US$. Anteriormente, había recortado algunas de sus pérdidas tras el informe sobre el empleo.

Luego de la publicación de las nóminas, los futuros sobre tasas de interés estadounidenses esperan que la Fed reanude los recortes de tipos en septiembre, en lugar de en octubre, aunque el mercado sigue viendo una relajación de unos 40 puntos básicos en 2026, menos de dos recortes de 25 pb cada uno.