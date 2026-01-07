El dólar opera en un rango estrecho mientras la atención se centra en datos económicos

Por Stefano Rebaudo

7 ene (Reuters) - El dólar cotizaba en rangos estrechos el miércoles, ya que los inversores cambiaban su enfoque a los datos económicos estadounidenses entrantes después de su escasa reacción a la intervención de Estados Unidos en Venezuela y la captura del presidente Nicolás Maduro.

* Los mercados se mantenían a la expectativa antes de la publicación de una serie de datos sobre el mercado laboral estadounidense, con cifras sobre nóminas privadas y vacantes de empleo que se publicarán más adelante en el día, antes de que el viernes se publique el informe de nóminas no agrícolas.

* A la espera de las cifras, el índice dólar se fortalecía ligeramente a 98,63.

* Los riesgos de que el Gobierno del presidente Donald Trump se vea obligado a reembolsar más de 133.500 millones de dólares en aranceles a los importadores si la Corte Suprema de Estados Unidos declara ilegales sus aranceles permanecen en un segundo plano, pero podrían resurgir para perjudicar al billete verde.

* Los inversores han tenido dificultades para obtener una lectura precisa de la mayor economía del mundo tras un cierre récord del gobierno de Estados Unidos el año pasado que obstaculizó la recopilación y publicación de datos económicos clave. Las expectativas de una Reserva Federal con un sesgo más expansivo han pesado recientemente sobre el dólar.

* Los precios del petróleo caían el miércoles y China denunció a Estados Unidos como un matón después de que la administración de Trump dijo que había persuadido a Venezuela para desviar los suministros de Pekín.

* El euro bajaba después de caer el día anterior, ya que la inflación alemana se desaceleró más de lo esperado en diciembre, lo que llevó a los operadores a reducir ligeramente las apuestas sobre una subida de tasas a principios de 2027.

* La moneda única bajaba un 0,05%, a 1,1684 dólares, tras caer un 0,28% el martes.

* China prohibió el martes las exportaciones a Japón de artículos de doble uso que puedan utilizarse con fines militares, lo que supone la última medida de Pekín en respuesta a unas declaraciones realizadas a principios de noviembre por la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, sobre Taiwán.

* Según los estrategas, esta medida no ha tenido repercusión en el mercado de divisas. Sin embargo, ha lastrado los mercados bursátiles japoneses, que perdieron un 1% el miércoles.

* El billete verde caía un 0,11% frente al yen japonés a 156,51 yenes. (Reporte de Stefano Rebaudo; Editado en Español por Ricardo Figueroa)