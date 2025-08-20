El dólar opera estable a la espera del discurso de Powell en Jackson Hole

Por Samuel Indyk y Kevin Buckland

LONDRES, 20 ago (Reuters) - El dólar operaba plano el miércoles, mientras los operadores esperan el discurso del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, en el simposio anual de Jackson Hole en busca de pistas sobre la trayectoria de la política monetaria.

* El índice dólar, que compara al billete verde con una cesta de seis destacadas monedas, cedía menos de un 0,1%, a 98,265 unidades, tras tocar un máximo de más de una semana de 98,441.

* El discurso del viernes de Powell es el principal foco de atención del mercado, ya que los operadores están atentos a cualquier pista relacionada con la esperada rebaja de las tasas de interés en la reunión de la Fed del 16-17 de septiembre.

* Los operadores ven ahora cerca de un 85% de probabilidades de un recorte de un cuarto de punto el mes que viene y esperan unos 54 puntos básicos de rebajas para fines de año.

* "Powell tratará de ser bastante equilibrado, pero existe el riesgo de que veamos a un Powell de línea dura el viernes", dijo Kirstine Kundby-Nielsen, analista de divisas del Danske Bank. "Algunos de los desarrollos que hemos visto en la dinámica de la inflación mantendrán a la Fed más cauta".

* El euro operaba con escasos cambios, a US$1,1647, y el billete verde retrocedía un 0,1% frente al franco suizo, a 0,8073 unidades, y un 0,2% ante su par japonés, a los 147,48 yenes.

* La libra esterlina cotizaba estable frente al euro y el dólar tras una inflación superior a lo esperado, que deja a Reino Unido con el mayor problema de crecimiento de precios entre las grandes economías ricas del mundo.

* Más tarde en el día, la Fed publicará las minutas de su reunión del 29 y 30 de julio, cuando mantuvo las tasas sin cambios, aunque podrían ofrecer una visión limitada, ya que la cita fue anterior a la publicación de unas débiles cifras de empleo.

(Editado en español por Carlos Serrano)