El dólar opera estable frente a sus pares, inversores evalúan comentarios de la Fed sobre tasas

Por Chibuike Oguh y Canan Sevgili

NUEVA YORK/LONDRES, 23 sep (Reuters) - El dólar cotizaba estable frente a sus pares el martes, mientras los inversores sopesaban los comentarios de los funcionarios de la Reserva Federal sobre las perspectivas de su política monetaria, en tanto, la corona sueca subía después de que el Riksbank aplicó un recorte de tasas de 25 puntos básicos.

* El dólar subía un 0,03%, a 0,792 francos suizos.

* El euro bajaba levemente a US$1,1796, mientras la libra se mantenía plana en US$1,3510.

* La vicepresidenta de Supervisión de la Fed, Michelle Bowman, dijo el martes que la Reserva Federal podría llegar tarde a la hora de apoyar el mercado laboral y podría tener que acelerar el ritmo de recortes de tasas si las condiciones de la demanda se debilitan y las empresas empiezan a despedir trabajadores. El presidente de la Fed, Jerome Powell, también tiene previsto hablar el martes.

* El índice dólar, que mide la cotización del billete verde frente a una cesta de divisas que incluye al yen y al euro, apenas variaba a 97,34 puntos.

* Según la herramienta FedWatch de CME, los mercados monetarios valoran actualmente en cerca de 90% la probabilidad de un recorte de tasas en octubre, ligeramente por debajo del 92% de un día antes. Las negociaciones de esta semana en el Congreso para evitar el cierre del Gobierno el 30 de septiembre han aumentado el nerviosismo en los mercados.

* El dólar subía un 0,05% a 147,75 yenes japoneses.

* La corona sueca ganaba un 0,09%, a 9,337 unidades por dólar, después de que el Riksbank aplicó un duro recorte de tasas de 25 puntos básicos.

* En tanto, datos mostraron que la actividad empresarial de la zona euro creció en septiembre a su ritmo más rápido en 16 meses, pero señalaron que la actividad económica francesa se contrajo el mismo mes al ritmo más pronunciado desde abril.

* Entre otras divisas, el dólar se hundía casi un 4,5% frente al peso argentino después de que el Secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, dijo el lunes que "todas las opciones" estaban sobre la mesa para estabilizar Argentina, incluidas las líneas de swap y las compras directas de divisas. (Reporte de Chibuike Oguh, Reporte adicional de Canan Sevgili y Jaspreet Kalra; Editado en español por Carlos Serrano y Ricardo Figueroa)