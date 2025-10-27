El dólar opera mixto mientras inversores esperan decisiones de bancos centrales

Por Stefano Rebaudo y Rocky Swift

27 oct (Reuters) - El dólar estadounidense cotizaba con tendencias dispares el lunes, luego de una remontada de seis días frente al yen y una racha de tres días de pérdidas frente al euro, mientras los inversores se preparan para una semana repleta de reuniones de los bancos centrales y negociaciones comerciales.

* La Reserva Federal de Estados Unidos concluye su reunión de política monetaria de dos días el miércoles, mientras que las decisiones sobre tasas del Banco Central Europeo y el Banco de Japón se conocerán el jueves.

* El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que Washington y Pekín estaban listos para alcanzar un acuerdo comercial, mientras se espera que se reúna con el presidente de China, Xi Jinping, a finales de esta semana en Corea del Sur.

* El yuan chino subía a un máximo de más de un mes de 7,1103 unidades por dólar. Antes de la apertura del mercado, el Banco Popular de China fijó el tipo medio oficial del yuan en 7,0881 unidades por dólar, el más alto desde el 15 de octubre de 2024, y por encima de una estimación de Reuters de 7,1146.

* El yen continuó cayendo frente al dólar por séptima sesión consecutiva, presionado por el nombramiento de la nueva primera ministra, Sanae Takaichi, considerada moderada en política fiscal y monetaria. Pero después de que el dólar tocó los 153,26 yenes, su nivel más alto desde el 10 de octubre, retrocedía un 0,05% a 152,80 yenes.

* En tanto, el BCE mantendría su política monetaria y sus mensajes sin cambios esta semana, por lo que es probable que la atención del mercado se centre en la reunión del Banco de Japón del jueves.

* El mercado espera que la Fed recorte sus tasas en 25 puntos básicos y vigilará de cerca cualquier señal de que el banco central pueda estar preparándose para reducir su programa de ajuste cuantitativo.

* El índice dólar, que mide la cotización del billete verde frente a seis divisas pares, apenas variaba y se situaba en 98,90 puntos.

* El euro cotizaba estable en 1,1628 dólares, mientras que la moneda común alcanzó los 178,13 yenes, su máximo histórico. El franco suizo alcanzó los 192,27 yenes, también un récord.

* Entre las criptodivisas, el bitcóin subía un 1,8%, a 115.441,69 dólares, y el ether trepaba un 4%, a 4227,56 dólares. (Reporte de Stefano Rebaudo y Rocky Swift. Editado en Español por Ricardo Figueroa)