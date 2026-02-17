El dólar podría tener un respiro tras cuatro meses de caídas

Por Laura Matthews

NUEVA YORK, 17 feb (Reuters) - El dólar se podría tomar un respiro tras cuatro meses de caídas, ya que el contexto político y económico le favorece y algunos analistas de mercado se muestran optimistas respecto de la divisa.

La presión sobre la moneda estadounidense por una serie de factores, como la subida del euro, las expectativas de recortes de las tasas de interés de la Reserva Federal y la incertidumbre causada por las políticas comerciales y fiscales del presidente Donald Trump, ha remitido por ahora, según los analistas.

La mejora de las perspectivas de crecimiento y la confianza empresarial en Estados Unidos, la demanda sostenida de los inversores extranjeros por las acciones y los bonos estadounidenses y las expectativas de que Trump sea menos agresivo por las elecciones legislativas de este año se están convirtiendo en un apoyo para el dólar.

El índice dólar, que mide su valor frente a las divisas de seis de sus socios comerciales, se ha mantenido bajo 100 desde noviembre, ha caído un 6,7% desde el llamado Día de la Liberación y ha descendido a un mínimo en cuatro años en enero. Las mayores pérdidas del dólar han ocurrido este año frente al dólar australiano, de alto rendimiento, pero también ha caído frente al yen japonés, que por lo demás es débil.

Una reversión del dólar podría repercutir en los mercados mundiales, afectando a los flujos comerciales, a las ganancias de las multinacionales y a las estrategias de inversión de billones de US$ en capital transfronterizo. Tras meses de pérdidas, un cambio de tendencia también aliviaría la presión sobre las divisas de los mercados emergentes y modificaría los cálculos de cobertura de los inversores de todo el mundo.

"En este momento somos optimistas para el dólar en un mundo de pesimistas", dijo Dan Tobon, director de estrategia cambiaria del G10 en Citi, Nueva York.

Tobon prevé que el dólar se fortalezca al menos hasta el tercer trimestre de este año, sobre todo frente al euro, el dólar canadiense y la libra esterlina, incluso si se ve lastrado por factores como la cobertura de la exposición al dólar por parte de los inversores extranjeros y la amenaza a la independencia de la Reserva Federal de la administración Trump.

Una administración Trump más centrada en el crecimiento y menos volátil políticamente por las elecciones legislativas supondrá un apoyo adicional, según Tobon.

"Creemos que el optimismo volverá en cierta medida. En nuestra opinión, todos estos factores juntos deberían ser bastante positivos para el dólar".

Jane Foley, directora de estrategia cambiaria de Rabobank en Londres, cree que gran parte de la percepción negativa ya se ha reflejado en el precio del dólar, y que la relativa fortaleza del consumidor estadounidense está atrayendo inversiones al país.

POSICIONES PARA UNA RECUPERACIÓN

La caída del dólar ha afectado a los flujos comerciales mundiales, a los beneficios de las multinacionales, a las divisas de los mercados emergentes y a las estrategias de inversión de billones de US$ en capital transfronterizo. Los inversores aumentaron su ratio de coberturas el año pasado, y sus operaciones se convirtieron en otra causa de la caída del dólar.

Ahora, el posicionamiento de los derivados muestra un lento cambio en la confianza.

Los datos sobre opciones sobre divisas de enero mostraban que los operadores estaban comprando coberturas para protegerse de nuevas caídas del dólar y se mostraban optimistas respecto del euro, según datos del CME Group.

Sin embargo, las coberturas han disminuido desde la nominación de Kevin Warsh para dirigir la Reserva Federal de Estados Unidos, con reversiones de riesgo que miden los sesgos en las opciones sobre divisas en el euro y la libra esterlina, que han bajado desde los máximos de enero.

Analistas dicen que la reputación de Warsh como una persona sensata que no está a favor de que la Fed compre más activos del mercado ha calmado las preocupaciones sobre la excesiva relajación de la Fed y cualquier pérdida de su independencia.

Sin embargo, los analistas de J.P.Morgan y BofA no están tan convencidos de que el dólar pueda fortalecerse mucho.

Tampoco lo está Francesca Fornasari, directora de divisas de Insight Investment, quien dijo que la percepción de cómo ve la administración estadounidense las divisas ha cambiado en los últimos días.

"Nos encontramos en un entorno en el que al Gobierno le gustaría tener un dólar más débil", sostuvo Fornasari. "Creemos que el dólar seguirá bajando durante el año".

(Reporte de Laura Matthews en Nueva York; contribución de Saqib Iqbal Ahmed. Edición en español de Javier López de Lérida)