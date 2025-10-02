El dólar rebota pero la incertidumbre persiste en el segundo día de cierre del Gobierno

Por Karen Brettell

2 oct (Reuters) - El dólar subía el jueves frente al euro y se fortalecía frente al yen tras cuatro sesiones consecutivas de pérdidas, mientras los operadores sopesaban el impacto del cierre del Gobierno estadounidense.

* La paralización parcial del Gobierno deja un vacío de datos económicos, incluido el informe mensual de empleo de septiembre, que debía publicarse el viernes. No está claro si las cifras se entregarán si el Gobierno reabre el jueves.

* "En ausencia de una resolución al cierre, parece que el mercado está un poco temeroso, al menos desde la perspectiva de las divisas", dijo Eric Theoret, estratega de divisas de Scotiabank en Toronto.

* "Si todo el mundo está volando a ciegas en el frente de los datos, entonces los mercados se van a centrar en el riesgo de las noticias y en las idas y venidas de los comentarios de Washington".

* El dólar había caído el miércoles, después de que el informe nacional de empleo ADP mostró una caída de 32.000 puestos de trabajo el mes pasado, lo que fortalecía las expectativas de que la Reserva Federal recorte las tasas de interés dos veces más este año.

* Los operadores consideran casi seguro un recorte de 25 puntos básicos en la reunión de octubre de la Reserva Federal y valoran en un 87% la probabilidad de uno más en diciembre, según la herramienta FedWatch de CME Group.

* El índice dólar, que mide la cotización del billete verde frente a una cesta de seis divisas, subía un 0,17%, a 97,89.

* El euro caía un 0,11%, a US$1,1716, y frente a la moneda japonesa, el dólar se apreciaba un 0,13%, a 147,24 yenes. (Reporte de Joice Alves. Reporte adicional de Gregor Stuart Hunter. Editado en Español por Ricardo Figueroa)