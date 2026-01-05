El dólar recorta alza, mercados se centran en datos de EEUU e ignoran a Venezuela

Por Amanda Cooper

NUEVA YORK, 5 ene (Reuters) - El dólar comenzó la primera semana completa de negociación de 2026 subiendo a máximos de cuatro semanas frente a una cesta de divisas después de un diciembre débil, con la atención de los operadores puesta en un conjunto de datos económicos clave de esta semana.

Los mercados pasaron en gran medida por alto los acontecimientos en Venezuela, tras la incursión de Estados Unidos y la captura del presidente Nicolás Maduro.

El presidente Donald Trump dijo a periodistas el domingo que podría ordenar otro ataque si Venezuela no cooperaba con los esfuerzos de Estados Unidos para abrir su industria petrolera y detener el narcotráfico. También amenazó con acciones militares a Colombia y México.

El informe mensual sobre el empleo en Estados Unidos, que se publicará el viernes, será clave a la hora de definir las expectativas de política monetaria, un factor de peso para el dólar.

El dólar subía un 0,16%, a 0,794 francos suizos.

"El dólar cayó frente a las principales divisas en diciembre, pero realmente tocó fondo en Navidades, por lo que creo que vamos a tener una corrección al alza del dólar antes de los datos de empleo del viernes", dijo Marc Chandler, estratega jefe de mercado de Bannockburn Global Forex LLC.

La actividad manufacturera de Estados Unidos se contrajo más de lo esperado en diciembre, extendiendo su caída a 10 meses consecutivos, ya que los nuevos pedidos volvieron a bajar y los costos de los insumos siguieron aumentando a medida que el sector continúa soportando los aranceles de importación de Trump, dijo el lunes el Instituto de Gerencia y Abastecimiento.

"Creo que entre los datos de empleo del viernes, el IPC de la semana que viene, la producción industrial y las ventas minoristas, no harán más que impulsar el mensaje de que la economía estadounidense no se está deteriorando más y la Reserva Federal se mantendrá a la espera hasta el primer trimestre", dijo Chandler.

El índice del dólar subió a su nivel más alto desde el 10 de diciembre y luego cotizaba estable en 98,552. El índice del dólar perdió un 1,2% en diciembre, su peor resultado desde agosto.

Los operadores esperan actualmente dos recortes de tasas en Estados Unidos este año, según cálculos de LSEG basados en futuros.

(Reporte adicional de Kevin Buckland en Tokio; Editado en español por Ricardo Figueroa)